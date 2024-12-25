Тренер супертяжа: «Никому не нужен бой Усика и Дюбуа. Было доминирование»

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Тренер Билли Нельсон, который работает с супертяжем Мартином Баколе, сомневается, что многих интересует второй поединок Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

«Мы знаем, что Дюбуа заявил, что хочет этот реванш с Усиком, но я не думаю, что это кому-то интересно. В первом поединке было доминирование».

«Усик забрал едва ли не каждый раунд боя, даже с учетом того удара ниже пояса, а это был именно такой удар. Дюбуа победили, он дважды падал и просто досрочно покинул бой».

«В чем смысл еще одного поединка», – сказал Нельсон.

Дюбуа владеет титулом IBF, а Усик – поясами WBA, WBC и WBO.

«Он – самая большая угроза для Усика». Тренер сделал смелый прогноз

sport.ua