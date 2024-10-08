Уже не в Лондоне. Известно, где должен пройти реванш Джошуа – Дюбуа

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Бой-реванш между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа, если он произойдет, то состоится не в Лондоне, несмотря на рекордную аудиторию в 94 тысячи зрителей на Уэмбли.

«Скорее всего, реванш, если он состоится, то будет не на Уэмбли, а в Саудовской Аравии. План такой, но все зависит от Джошуа. Скоро он должен принять решение».

«Обычно Энтони сразу идет на реванш. Так было с Руисом, так было с Усиком», – сказал промоутер Эдди Хирн.

В первом поединке Дюбуа нокаутировал соперника.

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sport.ua