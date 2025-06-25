Дюбуа приготовиться. Стали известны имена первых спарринг-партнеров Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

19 июля на английском стадионе «Уэмбли» состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе – на ринге встретятся украинец Александр Усик (23–0, 14 КО) и британец Даниель Дюбуа (22–2, 21 КО).

Накануне стало известны имена первых троих боксеров, которые являются спарринг-партнерами Усика и помогают украинцу готовиться к реваншу с обладателем титула IBF:

Джек Муловаи (16–4–1, 12 КО, Бельгия)

Питер Кадиру (20–1,12 КО, Германия)

Олевасэун Салами (9–0, 7 КО, Австрия).

Стоит отметить, что все три боксера имеют африканские корни, а представители Германии и Бельгии уже знакомы с Усиком – были в его тренировочном лагере накануне первого поединка с Дюбуа.

В августе 2023 года Александр нокаутировал британца в девятом раунде. С тех пор украинский боксер успел дважды одолеть Тайсона Фьюри, стать абсолютным чемпионом мира.

Известные украинские супертяжи поругались накануне боя на Уэмбли

sport.ua