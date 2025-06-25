Connect with us
Бокс

Дюбуа приготовиться. Стали известны имена первых спарринг-партнеров Усика

Дюбуа приготовиться. Стали известны имена первых спарринг-партнеров Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

19 июля на английском стадионе «Уэмбли» состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе – на ринге встретятся украинец Александр Усик (23–0, 14 КО) и британец Даниель Дюбуа (22–2, 21 КО).

Накануне стало известны имена первых троих боксеров, которые являются спарринг-партнерами Усика и помогают украинцу готовиться к реваншу с обладателем титула IBF:

  • Джек Муловаи (16–4–1, 12 КО, Бельгия)
  • Питер Кадиру (20–1,12 КО, Германия)
  • Олевасэун Салами (9–0, 7 КО, Австрия).

    • Стоит отметить, что все три боксера имеют африканские корни, а представители Германии и Бельгии уже знакомы с Усиком – были в его тренировочном лагере накануне первого поединка с Дюбуа.

    В августе 2023 года Александр нокаутировал британца в девятом раунде. С тех пор украинский боксер успел дважды одолеть Тайсона Фьюри, стать абсолютным чемпионом мира.

    Известные украинские супертяжи поругались накануне боя на Уэмбли
    sport.ua

    Related Topics
    Comments
    More in Бокс
    aquapolis