26 июня 2025 года в рамках третьего тура клубного чемпионата мира состоится матч между итальянским «Интером» и аргентинским «Ривер Плейтом». Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени на стадионе Люмен Филд. Анонс подготовлен редакцией euro.com.ua.

Интер: подготовка к важному бою

В 2024 году «Интер» завоевал титул чемпиона Италии, что стало самым значимым достижением команды под руководством Симоне Индзаги. Однако в следующем сезоне клуб столкнулся с рядом проблем, включая поражения в Суперкубке и полуфинале Кубка, а также потерю лидерства в Серии А. Особенно болезненной стала финальная игра Лиги чемпионов, в которой «Интер» проиграл с разгромным счётом 0:5. Это привело к уходу тренера в Саудовскую Аравию.

Нового тренера, Киву, который является культовой фигурой для клуба, ожидает первый серьезный тест. Пока что результаты команды под его руководством можно назвать скромными, но стабильными. После ничьей 1:1 с «Монтерреем» и победы над «Урава Ред Даймондс» в сложнейшем матче, команда готова показать лучший результат в следующем поединке.

Ривер Плейт: стремление к победам

«Ривер Плейт» остается одним из величайших клубов Латинской Америки, но последние трофеи пришли еще в 2023 году. В минувшем сезоне команда заняла пятое место в чемпионате Аргентины и не смогла победить в плей-офф, уступив «Платенсе» по пенальти. Тем не менее, в Лиге чемпионов Южной Америки команда выиграла свою группу с 12 очками.

На клубном чемпионате мира команда под руководством Марсело Гальярдо начала уверенно, победив японский клуб 3:1. Однако в следующем матче с мексиканским «Монтерреем» «Ривер Плейт» сыграл в нулевую ничью, показав осторожную и прагматичную игру.

Прогноз на матч

Букмекеры склоняются к победе итальянской команды. Ожидается, что обе команды будут действовать осторожно и прагматично, понимая важность этого матча. Наиболее вероятным результатом будет тотал меньше 3,0 голов (коэффициент — 1,6).

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