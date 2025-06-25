Рома интересуется игроком сборной Кот-д’Ивуара

Полузащитник сборной Кот-д'Ивуара и "Аль-Ахли" Франк Кессие этим летом может вернуться в итальянскую Серию А.

По информации Джанлуки Ди Марцио, услугами 28-летнего хавбека заинтересована "Рома". Но пока столичный клуб только оценивает вероятность такого трансфера.

Главным препятствием на пути к возможному возвращению Кессие в Италию может стать его высокая зарплата, которую он получает в Саудовской Аравии.

Добавим, что Франк в прошлом сезоне сыграл 44 матча, в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

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