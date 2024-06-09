Последняя охота Ван Дейка? UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Нидерланды

Очередное талантливое поколение голландцев

ANP KOEN VAN WEEL (Photo by ANP via Getty Images)

Сборная Нидерландов стабильно молода и перспективна как Артем Беседин (в смысле уже 28???). Глубина внутренних ресурсов местного футбола позволяет собирать фактически новые поколения каждые четыре года с новыми перспективными звездочками и несколькими ветеранами, которые отказываются сдаваться и выступают в роли Гендальфов или Дамблдоров на фоне своих товарищей по команде. Этот турнир не исключение – Ван Дейк, Депай и Блинд ведут за собой новую плеяду ярких звезд.

Исторический максимум

Лучший результат сборной Нидерландов на чемпионатах Европы назовет любой худо-бедно погруженный в тему болельщик. И даже решающий гол сможет описать. Фантастический удар Марко Ван Бастена по воротам Рината Дасаева в финале Евро-88 стал культовым моментом в истории футбола. Это было лучшее поколение в истории голландского футбола, одолевшее в финале команду СССР, сформированную на базе киевского "Динамо". Примечательно, что в четверке главных кандидатов на Золотой мяч от France Football было четверо участников этого финала: Марко Ван Бастен (победитель), Рууд Гуллит, Франк Райкаард и Алексей Михайличенко. С тех пор почти каждое новое поколение в Нидерландах называют не менее талантливым, но повторить достижение той команды Ринуса Михелса не удается.

Путь на Евро

Максимально теплая ванна для подопечных Рональда Кумана. Нидерланды начали с разгромного поражения 0:4 от Франции, но в дальнейшем забирали три очка в каждом матче, где должны были это делать, уступив опять-таки только французам (теперь скромнее 1:2). Побеждали слабых, проигрывали сильным – никаких неожиданностей и второе место за спиной Франции.

Главная звезда

Здесь не может быть других вариантов. Вирджил Ван Дейк — лидер с большим запасом по проведенному на поле времени в квалификации. Капитан мог бы сыграть буквально каждую возможную минуту, если бы не замена в перерыве последнего матча против Гибралтара уже про счете 3:0. Остается ключевой персоной Ван Дейк и в Ливерпуле, с которым держался в чемпионской гонке почти до самого конца и только смазанный финиш испортил прощание Юргена Клоппа с "Анфилдом". Слухи циркулируют и вокруг голландца, несмотря на приход к рулю клуба соотечественника Вирджила Арне Слота. У защитника остается год по контракту, и он, как и другой звездный ветеран Салах, рискуют стать очередными жертвами перестройки в Мерсисайде.

Но контрактные вопросы и вопросы будущего будут рассматриваться Ван Дейком уже после Евро. Сейчас для него наступает момент истины. 8 июля Вирджилу исполняется 33 года – и праздновать он планирует исключительно на полях Германии.

Потенциальное открытие

Сразу после ветерана Ван Дейка в списке игроков с наибольшим количеством минут в квалификации идет игрок, почти на 12 лет младше капитана. Хави Симонс продолжает не то что карабкаться — а лететь вверх по карьерной лестнице. После замечательного сезона в Ередивизии за ПСВ молодой полузащитник пошел на повышение и с наскока покорил Бундеслигу. 8 голов и 11 результативных передач за "РБ Лейпциг" только в чемпионате — роскошный показатель для 21-летнего игрока, права на которого принадлежат ПСЖ.

Одна проблема — в сборной Хави пока не демонстрирует такую ​​же производительность, имея полноценный ноль в графе "голы и ассисты" в 13 матчах в оранжевой футболке. Выступления на клубном уровне отбрасывают какие-либо сомнения в его таланте и чемпионат Европы должен стать тем моментом, когда Симонс заявит о себе как о новом лидере национальной команды. Тем более что от результатов Евро может напрямую зависеть будущее игрока и его место работы уже в следующем сезоне.

Состав и тактика

Если во время своей первой каденции Куман почти не изменял хрестоматийным 4-3-3, то по возвращении на тренерский мостик тренер чаще стал играть с разными тактиками. Универсализм целого ряда исполнителей позволяет без проблем переключаться с упомянутых 4-3-3 на 3-5-2 или 3-4-3. Аке и Блинд могут играть в центре и слева, Гертрюйда – в центре и справа. Думфрис и Фримпонг могут играть справа в обороне (хотя и не желательно) и закрывать бровку полностью. Симонс, Коопмейнерс, Гакпо и Бергвейн легко перемещаются по всему фронту атаки и позволяют строить любые комбинации. Все это может работать как от матча к матчу, так и по ходу отдельно взятой игры.

Нет вопросов только с местом в воротах. Сам Рональд Куман заявил, что основным вратарем на чемпионат Европы поедет Барт Вербрюгген, хотя сама по себе позиция не является беспроблемной. Герой чемпионата мира великан Андрес Нопперт исчез с радаров так же быстро, как появился. С тех пор рамку ворот успели позащищать и ветеран Еспер Силессен, и Юстин Бейло, и Марк Флеккен, и уже упомянутый Вербрюгген. 35-летнего Силессена было решено оставить в покое, а трое других и заняли три позиции в заявке на Евро. 21-летний Барт заявил о себе в "Брайтоне" Де Дзерби, но назвать его выступления прорывными языке не поворачивается. По показателю предотвращения пропущенных голов он вышел в минус, пропустив на 2,6 голов больше, чем должен. С другой стороны, основной конкурент – Флеккен из "Брентфорда" – пропустил вообще на 7,6 голов больше. Как вы понимаете, позиция вратаря наиболее спорна в команде. Впрочем, а когда было иначе?

В обороне нет сомнений в месте капитана Ван Дейка, а вот его партнерами выступали совершенно разные люди. Наиболее вероятно, компанию ему составят Маттийс Де Лигт и Натан Аке с возможностью перевода последнего из центральной тройки на левый фланг, в зависимости от тактических замыслов. Ветеран Стефан Де Врей и молодой Мики Ван де Вен должны быть первыми на подхвате.

Если Куман выберет тактику с латералями, то слева остается без альтернатив пожилой Дейли Блинд. В отборе наигрывался Квилиндши Хартман из "Фейеноорда", но свое слово сказала травма колена. На другом фланге напрашивается Джереми Фримпонг, проведший выдающийся сезон с "Байером" — но в сборной он не является железно основным и больше шансов имеет более опытный Дензел Думфрис.

Восстановление Фрэнки Де Йонга до сих пор не дает стабильной картины, поэтому единственное место в полузащите, по которому вопросов нет – это Таяни Рейндерс из "Милана", который может играть как ближе к своим воротам, так и выдвигаться в атакующую зону. В зависимости от поставленных задач и тактики, его могут дополнить более атакующими вариантами (Коопмейнерс, Вейналдум, Веерман, Гравенберх) или более оборонительно ориентированный Эрди Схаутен.

Впереди напрашивается звездное трио из Коди Гакпо, Хави Симонса и Мемфиса Депая, но Дониел Мален будет составлять им отчаянную конкуренцию и пытаться вытеснить из состава (возможно, даже успешно). При необходимости, в распоряжении Кумана всегда есть простой и надежный как Део Ланос 2003 года Ваут Вегорст, в голову которому можно попадать навесами. Дуэт из "Аякса" Стивен Бергвейн и Брайан Броббей свои минуты точно получит, но это персонажи второго плана.

Здесь также следует отметить, что Рональд Куман известен своим прагматичным (если не сказать консервативным) подходом к игре и формированию состава. Именно поэтому не нужно удивляться, если в любых спорных ситуациях наставник сборной Нидерландов будет полагаться на более проверенные и надежные, а не более талантливые варианты (Де Лигт/Де Врей, Фримпонг/Думфрис, Депай/Вегорст). Именно поэтому Кумен прокатил мимо Евро молодых Тимбера, Зиркзи и финалиста Лиги чемпионов Маатсена и при этом сильно расстроился из-за травмы 33-летнего Де Рона.

Прогноз на выступление

Квалификация сборной Нидерландов по Евро максимально ярко описывает и перспективы команды в Германии. Они не должны провалиться и сыграть ниже своего уровня… но и сил противостоять объективно более сильным соперникам у них нет. То есть сенсаций не стоит ждать в обе стороны. Они должны разбираться с командами Австрии и Польши (французы их дважды избивали – побьют и в третий раз) и выходить в плей-офф. Но уже на стадии 1/8 могут быть проблемы, поскольку там их ждет команда со второго места группы В – а это кто-нибудь из трио Италия, Испания и Хорватия.

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