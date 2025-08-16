«Александрия» проиграла «Металлисту 1925»: обзор и ВИДЕО

Третий тур украинской Премьер-лиги принес очередной неудачный результат для «Александрии», которая на своем поле уступила «Металлисту 1925» с разгромным счетом 1:4. Несмотря на некоторое улучшение игры во втором тайме, команда Нестеренка не смогла справиться с атакующими действиями соперников, что обернулось новыми ошибками в обороне и очередными пропущенными голами. В этом материале euro.com.ua разберем ключевые моменты матча, а также оценим игру команд и игроков. Статья подготовлена по материалам источника.

Первый тайм: нулевая активность и ошибки

Первый тайм встречи между «Александрией» и «Металлистом 1925» стал примером того, как команды, не сумевшие наладить атакующие действия, фактически провели 45 минут, борясь за контроль над мячом. Матч стал скучным и малопродуктивным, с множеством фолов и офсайдов, которые не позволили ни одной из команд создать по-настоящему опасных моментов. Зрители на стадионе «Ника» могли заскучать, так как ни одна из команд не показывала яркой игры в атаке.

Второй тайм: перелом и голы

После перерыва «Металлист 1925» сразу же показал свою атакующую мощь. Уже на 48-й минуте Павлюк с подачи углового ассистировал Калюжному, который забил в ворота «Александрии». Дальше последовал второй гол — Рашица, получив диагональ от Ивана, переиграл вратаря. Эти два удара в начале второго тайма полностью подорвали уверенность хозяев в своих силах.

Ответ хозяев, но без спасения

Несмотря на два быстрых гола, «Александрия» не сдалась и смогла ответить. На 87-й минуте Жота, после заброса в штрафную, забил гол головой, подправив мяч в пустые ворота. Однако этого было недостаточно, чтобы спасти игру. Ошибки в обороне, особенно на контратаках соперника, привели к двум заключительным голам в исполнении Гаджиева, который после отличных передач от Панченко забил дважды в концовке матча.

Слабая игра в обороне «Александрии»

Главной проблемой «Александрии» в матче стала оборона. Слишком много ошибок было допущено в защитных действиях, что позволило «Металлисту 1925» забить четыре гола. Недоработки в прессинге, отсутствие четкой работы защитников в быстрых атаках и элементарные недочеты в позиции — все это отразилось на конечном результате.

Перспективы команд в сезоне 2025/26

Для «Александрии» поражение от «Металлиста 1925» стало не первым разочарованием в новом сезоне, и тренеру Кириллу Нестеренко предстоит серьезная работа по улучшению игры команды в обороне. В следующем туре «Александрия» будет отдыхать, а «Металлист 1925» примет «Рух» в чемпионате и продолжит борьбу за более высокие позиции.

Видео-обзор матча

