АПЛ. Астон Вилла – Ньюкасл Юнайтед 0:0. Вдесятером удержали ничью

Первый тайм матча между "Астон Виллой" и "Ньюкасл Юнайтед" прошел почти под полным контролем гостей. Уже с первых минут команда Эдди Гау создавала опасность у ворот Бизота и на 3-й минуте Эланга вышел на ударную позицию, но голкипер "Виллы" невероятным сейвом спас команду. Гордон также имел несколько шансов, в частности удар в левый нижний угол, который Бизот снова парировал. "Ньюкасл" часто использовал фланги, заработав ряд угловых, но пробить защитные редуты соперника не удавалось.

"Астон Вилла" выглядела очень пассивно в атаке, редко переходя на половину поля соперника, а когда это и удавалось, то не хватало креативности в завершающей стадии. Было несколько возможностей у Уоткинса, но он оказывался в офсайде, а единственным действительно острым моментом можно назвать перспективный прострел Кеша на 41-й минуте, который Поуп вовремя перехватил. Макгинн и Роджерс пытались наладить комбинационную игру, и благодаря прекрасной командной игре защитники "сорок" перекрывали большинство передач. Статистика ударов — 0:8 в пользу "Ньюкасла" — красноречиво свидетельствовала о ходе событий на поле.

В центре поля гости доминировали благодаря активности Тонали, Бруно и Жоэлинтона. Бразилец, правда, получил желтую карточку на 45-й минуте за грубую игру, но все же их агрессивный прессинг и быстрые переводи мяча на фланги позволяли "Ньюкаслу" держать соперника под постоянным давлением. Особенно заметен был Гордон, который несколько раз опасно пробивал и заставлял Бизота работать на пределе возможностей.

Первый тайм завершился со счетом 0:0, но с ощутимым преимуществом гостей в созданных моментах и контроле мяча. "Астон Вилла" фактически только отбивалась и надеялась на контратаки, которые не несли реальной угрозы. И на второй тайм команде Унаи Эмери нужно было менять подход к игре, ведь гол "Ньюкасла" — лишь вопрос времени.

Второй тайм начался с активных действий "Астон Виллы", которая наконец создала свой шанс — на 47-й минуте Камара пробил головой по центру ворот, но Поуп сделал блестящий сейв. Впрочем, "Ньюкасл" быстро вернул себе контроль, давя через фланги.

Хозяева довольно неплохо начали действовать, однако на 66-й минуте ключевым эпизодом стал фол Эзри Конси, за который защитник "Виллы" получил прямую красную карточку. Хозяева остались в меньшинстве и вынуждены были сесть в глубокую оборону. "Ньюкасл" пытался использовать численное преимущество, но Уоткинс даже в меньшинстве успел создать момент. Гости отвечали серией атак, однако их попытки заканчивались сейвами Бизота или блокировкой защитников.

В заключительной четверти игры Эдди Гау бросил в бой свежих игроков — Мерфи и Майли, чтобы добавить скорости. "Вилла" ответила выходом Малена, который помогал команде отрабатывать в обороне. Последние минуты превратились в осадочную игру "Ньюкасла" против десяти соперников.

Несмотря на огромное количество атак, "сороки" так и не смогли пробить Бизота, который провел отличный матч, сделав несколько ключевых сейвов. Итоговый свисток зафиксировал нулевую ничью, которая для "Астон Виллы" выглядит как завоеванное очко, а для "Ньюкасла" — потерянные два из-за нереализованного преимущества в большинстве.

АПЛ, 1-й тур

Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

"Астон Вилла" — "Ньюкасл" 0:0

Голы:

Астон Вилла: Бизот — Кэш, Конса, Мингс, Динь — Камара, Онана, Макгинн (Мален, 84), Тилеманс, Роджерс — Уоткинс

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Триппьер, Шер, Берн, Ливраменто — Бруно, Тонали, Жоэлинтон — Эланга (Мерфи, 78), Гордон, Барнс

Предупреждения: Жоэлинтон (45), Камара (58)

Удаление: Конса (66)

www.ua-football.com