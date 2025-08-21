Шахтер – Серветт прогноз и где смотреть матч ЛК

21 августа в 21:00 по киевскому времени на Городском стадионе имени Генрика Реймана в Кракове донецкий «Шахтер» проведет первый матч раунда плей-офф Лиги конференций против швейцарского «Серветта». Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени. Транслировать игру будет канал УПЛ ТВ. Смотреть можно на платформе MEGOGO.

«Шахтер»

После неудачи в противостоянии с «Панатинаикосом» в квалификации Лиги Европы «горняки» получили второй шанс закрепиться в еврокубках. Несмотря на то, что донецкий клуб выглядел сильнее соперника, в групповой этап ЛЕ прошел вице-чемпион Греции. В матчах против «Пао» особенно не хватало креативности в центре поля, где отсутствовал лидер полузащиты Кевин. Также вне игры оказался Траоре, а проблемы со здоровьем возникли у Эгиналду, Элиаса, Педриньо, Конопли и Алиссона.

Есть надежда, что к первому матчу с «Серветтом» Кевин сможет вернуться в строй, но вопрос его выхода в стартовом составе остается открытым. Конопля также может усилить команду, однако точно не сыграет Очеретько, получивший удаление в ответной встрече с греками.

К слову, тогда же был удален и главный тренер Арда Туран. Перед важным матчем в еврокубках «Шахтер» уверенно обыграл в чемпионате «Верес» (2:0), что вселяет оптимизм.

«Серветт»

Женевский клуб имеет богатую историю и 17 титулов чемпиона Швейцарии, однако последний из них датирован 1999 годом. В прошлом сезоне команда боролась за «золото» и финишировала второй, что позволило сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Но после победы над «Викторией Пльзень» в гостях (1:0) швейцарцы уступили дома (1:3) и вылетели в Лигу Европы.

Дальнейшие поражения от «Янг Бойз» и «Санкт-Галлена» привели к отставке тренера Томаса Хэберли. Под руководством временного наставника Бояна Димыча «Серветт» уступил «Утрехту» (1:3). На ответный матч команду вывел новый главный тренер Жослен Гурвеннек, известный по работе с «Бордо», «Лиллем» и «Нантом». Однако даже с ним «Серветт» снова проиграл – 1:2.

Единственную уверенную победу за последний месяц швейцарцы одержали в Кубке страны, разгромив любительскую «Дарданию» (5:0). Но соперник представлял пятый дивизион.

История встреч

Клубы встречались всего один раз — в Кубке обладателей кубков 1983 года. Тогда оба матча выиграл «Шахтер» (1:0 и 2:1), выйдя в четвертьфинал турнира.

Прогноз

«Серветт» ослаблен потерями лидеров и требует времени на перестройку при новом тренере. У «Шахтера» же налажена игра, и команда уверенно стартовала в национальном первенстве. При равных условиях уровень дончан как в индивидуальном, так и в командном плане выглядит выше.

Прогноз: победа «Шахтера» со счетом 3:1.

Ориентировочные составы

Шахтер: Ризнык, Педриньо, Бондарь, Матвиенко, Тобиас, Марлон, Бондаренко, Судаков, Невертон, Алиссон, Элиас

Серветт: Малль, Мазику, Барон, Бронн, Срданович, Стеванович, Конья, Ондуа, Моранди, Варела, Артунес

