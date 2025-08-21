Британский боксер: «Это самый тяжелый вызов для Усика»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известный британский боксер Харлем Юбенк отреагировал на возможное проведение боя между Александром Усиком и Мозесом Итаумой.

«Мозес Итаума делает много вещей, которые не делают другие тяжеловесы. Во многих аспектах он двигается как боец среднего веса.

Это делает его очень опасным человеком в тяжелом весе.

Я думаю, что его стиль совсем не подходит Александру Усику. Я получу критику за эти слова, но когда смотришь, как Усик дерется с меньшими парнями, которые могут двигаться – то ему трудно. Такой боксер, как Майрис Бриедис был его самым сложным вызовом», – сказал Юбенк.

Напомним, что 16 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялось большое боксерское шоу от промоутерской компании Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions. Главным событием вечера стало боксерское противостояние между 20-летним британским супертяжеловесом-проспектом Мозесом Итаумой и его 37-летним соотечественником Диллианом Уайтом. Итаума деклассировал Уайта в первом раунде, отправив его в нокаут.

sport.ua