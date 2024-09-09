Мерсер назвал боксера из Украины, который бил сильнее Холифилда и Льюиса

Getty Images/Global Images Украина. Владимир Кличко и Рэй Мерсер

Бывший чемпион мира по версии WBO Рэй Мерсер назвал боксера, который нанес ему самый сильный удар в карьере. Мерсер за карьеру дрался с легендарными Льюисом и Холифилдом, но отметил силу удара Владимира Кличко.

«Кличко был большим и сильным парнем. Я не знал его, поэтому когда он ударил меня, я подумал: «Черт, откуда он взялся?» Он был просто мощным парнем, его джеб и все остальное, очень тяжелый. Его удар сильнее, чем у Льюиса», – сказал Мерсер.

Ранее Владимир Кличко назвал победителя возможного боя между Фьюри и Джошуа.

sport.ua