Top Rank. Тео Лопес и Стив Клаггетт

В ночь с 29 на 30 июня в Майами (США) пройдет шоу бокса от Top Rank и Боба Арума.

На ринг выйдут американец Теофимо Лопес (20–1, 13 KO), чемпион мира по версии WBO, и Стив Клаггетт (38–7–2, 26 KO), претендент из Канады.

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Тео Лопес проведет вторую защиту титула WBO.

Накануне боя состоялось взвешивание и дуэль взглядов. Оба боксера вложились в лимит весовой категории (140 фунтов).

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Результаты взвешивания

Теофимо Лопес – 63,23 кг (139,4 фунта)

Стив Клаггетт – 63,28 кг (139,5 фунтов)

ФОТО. Тео Лопес и Стив Клаггетт провели взвешивание и дуэль взглядов

ВИДЕО. Тео Лопес и Стив Клаггетт провели взвешивание и дуэль взглядов

sport.ua