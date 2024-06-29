В ночь с 29 на 30 июня в Майами (США) пройдет шоу бокса от Top Rank и Боба Арума.
На ринг выйдут американец Теофимо Лопес (20–1, 13 KO), чемпион мира по версии WBO, и Стив Клаггетт (38–7–2, 26 KO), претендент из Канады.
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Тео Лопес проведет вторую защиту титула WBO.
Накануне боя состоялось взвешивание и дуэль взглядов. Оба боксера вложились в лимит весовой категории (140 фунтов).
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Результаты взвешивания
Теофимо Лопес – 63,23 кг (139,4 фунта)
Стив Клаггетт – 63,28 кг (139,5 фунтов)
ФОТО. Тео Лопес и Стив Клаггетт провели взвешивание и дуэль взглядов
ВИДЕО. Тео Лопес и Стив Клаггетт провели взвешивание и дуэль взглядов