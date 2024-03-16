КЛИЧКО – политикам в США: «Защитите Украину сейчас, иначе будет поздно»

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий и Владимир Кличко

Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Владимир Кличко во время визита в США и обратился к американским политикам.

«Нам не нужны американские солдаты, войска НАТО в нашей стране, но нам нужны средства, нам нужно оружие. В войне мы можем защитить нашу страну, чтобы жить в демократии, чтобы жить как свободные мужчины и женщины в нашей стране, которая отбивается последние два года от бессмысленной, безапелляционной путинской россии. И мы ожидаем этой поддержки.

Если мы не получим ее сейчас, к концу года уже будет поздно. Время работает против нас. Более сильная Украина – это более сильная Европа. А Европа – один из древнейших надежных союзников США. Геополитика всегда была очень важна для американцев и США. Если вы собираетесь ослабить Украину, вы ослабите Европу. Ведь мы не будем последними, кто потерпит неудачу из-за агрессии путина. Нам нужно защитить восточную границу Европы. Защитите Украину сейчас, иначе будет уже поздно», – сказал Кличко.

sport.ua