Берланга не выстоял. Шираз нокаутировал соперника в пятом раунде

Getty Images/Global Images Ukraine. Берланга – Шираз

В ночь на 13 июля в американском Нью-Йорке состоялся большой вечер бокса, организованный журналом The Ring и влиятельным функционером Турки Аль-Шейхом.

В отборочном поединке второго среднего веса (до 76,2 кг) на ринге сошлись британец Хамза Шираз (21–0–1, 17 КО) и представитель Пуэрто-Рико Эдгар Берланга (23–1, 18 КО).

Бой начался в медленном темпе – оппоненты не форсировали события и потратили первые раунды на разведку. Оба фехтовали джебами на дальней дистанции.

В третьем раунде Берланга попытался навязать бокс на ближней, но пропустил опасный апперкот. В следующей 3-минутке дела у пуэрториканца пошли еще хуже – пропускал слишком много, два раза оказался на канвасе.

В пятом раунде Шираз нанес несколько опасных ударов, серьезно потряс соперника и заставил рефери остановить бой. Британец стал претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC.

Хамза Шираз (Великобритания) – Эдгар Берланга (Пуэрто-Рико) – KO 5/12

sport.ua