«Встает и не жалуется». У Ломаченко оценили сроки завершения карьеры

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Менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас не готов сказать, сколько лет карьеры осталось у 36-летнего украинского легковеса.

«У нас впереди не только бой Усика, но и бой Ломаченко. Еще один хороший поединок. И я верю, что Ломаченко снова может стать чемпионом. Завершение карьеры? Нужно спрашивать об этом Василия».

«Он встает с утра и никогда не жалуется. У него может что-то болеть, но он не жалуется и работает. Но ответить на этот вопрос не могу».

«Судьи? Мы всегда обеспокоены по поводу судей, и тут не имеет значения, что бой в Австралии», – сказал Климас.

12 мая Ломаченко в Австралии проведет бой против Джорджа Камбососа за титул IBF легкого веса.

Василий ЛОМАЧЕНКО: «В Украине сейчас один чемпион – Усик. Скоро будет два»

sport.ua