До измены Барселоне. Как Луиш Фигу поссорил два гранда и вынужденно уехал в Каталонию

Рассказываем, как португалец оказался в эпицентре громкого скандала и был отменен на Апеннинском полуострове. И это до «Барселоны» и «Реала»

Marca

Не секрет, что Луиш Фигу является чрезвычайно противоречивым персонажем. Без сомнения, это выдающийся футболист, но и одновременно хрестоматийное олицетворение измены — а как еще охарактеризовать переход из "Барселоны" в "Реал"? История знает разные трансферы между клубами, и на какие-то можно со "скрипом" закрыть глаза — как вот в случае с Микаэлем Лаудрупом. Датчанин наломал дров с Йоханом Кройфом, "Дрим-тим" доживала последние дни, поэтому по полузащитнику особо не убивались (более того, он сам признался, что не является персоной нон грата в Каталонии и спокойно себя чувствует). Что ж, поверим на слово.

А вот Фигу оправдать не получится — прежде чем присоединиться к "сливочным", португалец дал немало комментариев, в которых обещал остаться на "Камп Ноу". После уже никого не интересовало, действительно ли плеймейкер попал в тиски Флорентино Переса и был вынужден выплатить 30 миллионов евро "штрафа", если не предстанет в белых цветах.

До конца своих дней исполнитель будет ассоциироваться с событиями лета 2000-го. Впрочем, это не единственный трансферный скандал, возникший вокруг Луиша — например, не все знают, что этот парень сделал до появления в стане "сине-гранатовых". А это, между прочим, еще в 1995-м прояснило истинное нутро Фигу.

Что тут греха таить — в родном "Спортинге" Луиш был прекрасным. Шикарная скорость, филигранная точность и "светлый" ум — качества, ради которых придется выложить солидную сумму. Хоть лиссабонцы и не выиграли Примейру, однако Фигу повлиял на триумф в национальном кубке-1995 — неудивительно, что по ходу сезона 1994/95 воспитанника "львов" забрасывали различными предложениями.

Желающих собралось достаточно, однако чаще всего в прессе фигурировали "Барселона", "Парма" и "Ювентус". Последние варианты привлекали больше всего, ведь Италия в тот момент справедливо считалась сильнейшим чемпионатом мира. Что касается самих команд, то они переживали праймовый период — Невио Скала и Марчелло Липпи боролись не только за внутренние, но и международные трофеи (напомним, в 1995-м "крестоносцы" оформили Кубок УЕФА, а через год "старая синьора" взяла Лигу чемпионов).

Представители "Пармы" понимали нарастающую конкуренцию, поэтому действовали быстро, но убедительно. Буффон, Дино Баджо, Дзола, Асприлья и Фигу — согласитесь, на бумаге убийственная компания. Луиш, завороженный перспективами, поставил подпись, пожал руки и стал ждать лета.

СМИ быстро отрапортовали о завершении переговоров: "Сегодня утром в Лиссабоне Фигу подписал контракт с "Пармой". Рукопожатием он на три года присоединился к клубу. "Парма" обыграла "Юве", по крайней мере, в том, что завоевала себе Фигу". Казалось бы, дело решено, есть неоспоримый факт договоренности, соответствующие фото сделаны. Что может пойти не так?

В Турине чувствовали себя обиженными, но, что важно, не обреченными — генеральный директор Лучано Моджи, один из главных фигурантов Кальчополи, был убежден, что все равно сможет завоевать расположение Фигу. Как? Какой смысл и механизм обхода договора, заключенного с "Пармой"? Неужели это работает? А затем фанаты "зебр" обижаются, когда им упоминают участие в различных финансовых махинациях.

Моджи знал, куда давить — Паулу Соуза, который в 1994-м-1996-м годах выступал в "Ювентусе", "штурмовал" Фигу звонками. Соотечественникам легче найти общий язык, и это подействовало — где-то в голове нашего героя действительно закрались мысли: "А почему бы и нет?". Так в октябре 1994-го, после двух месяцев со времени переговоров с "крестоносцами", "Спортинг", Луиш и "бьянконери" пришли к так называемому соглашению (обязательно подчеркнем это слово).

Первым делом Моджи вел диалог с клубом, запросто закрыл финансовые вопросы (заплатил около 6 миллиардов лир, или 3,5 миллиона евро), а затем удовлетворил аппетиты Фигу. Мы бы сказали "браво", если бы вскоре "схема" не выплыла на широкую общественность.

Жозе Вейга, агент футболиста, вспомнил этот эпизод: "Я познакомился с Фигу, когда ему было шестнадцать или семнадцать. Тогда мы начали работать вместе. Луиш Фигу был на таком высоком уровне, что его будущее должно было быть за рубежом. Речь была о 90-х, итальянский футбол был тогда лучшим в мире. Каждый футболист хотел играть в Италии. Но "Ювентус" убедил Фигу подписать соглашение без моего ведома".

Вейга известен "скользким" характером (как ни крути, человек таки дожал своего клиента и фактически от его руки поставил подпись под документами с "Реалом"). Тот же Лоренсо Санс, бывший президент "бланкос", открыто насмехался над агентом, поэтому до конца не понятно, действительно ли Жозе не причастен к сделкам, которые касались "Ювентуса".

Как бы там ни было, поднялась прогнозируемая шумиха. Когда журналистам удавалось подкалывать Луиша, он делал глуповатый вид (иначе не назовешь) и лепетал что-то о "контракте" и "сделке". "Я только подписал контракт с "Пармой". Насколько мне известно, это так. С "Ювентусом" я подписал только соглашение. Я уже говорил это несколько раз".

В мировоззрении Луиша не произошло ничего удивительного. Контракт — это контракт, а вот какой юридический характер у так называемого "соглашения"? "Парма" также поставила этот вопрос на повестку дня и ожидаемо вступила в перепалку со "старой синьорой". В какой-то момент у Луиша, над головой которого нависли любопытные СМИ, едва не сдали нервы — как итог, полузащитник пожаловался Вейге, что "на него давят", "он не поедет в Турин" и готов послать к Моджи адвокатов, чтобы разобраться в ситуации.

Зато разобралась итальянская федерация футбола, которая обнаружила, что та самая "сделка" трактовалась как "контракт" — а как мы знаем, игрок не может иметь два контракта. В конце концов, функционеры поступили по-соломоновски — запретили "Парме" и "Ювентусу" регистрировать Фигу, а самого исполнителя отстранили от итальянского футбола на два последующих года. Поскольку "Парма" первой приобрела португальца, формально клуб мог оставить новичка на балансе, но задействовать с завершением дисквалификации. Пришлось искать выход, и вы догадываетесь, кто от этого выиграл. Ага, "Барселона".

20 апреля 1995-го Фигу собрал пресс-конференцию и сделал заявление: "Все решено, я — игрок "Барселоны". "Сине-гранатовые" давно претендовали на игрока, имели моральное право его "подобрать", поэтому для начала оформили годовую аренду. Когда же срок истек, каталонцы не замедлили с полноценным трансфером — все равно "Парма" глобально ни на что не влияла. Так началась новая история, которая, правда, также подытожилась некрасивым финишем. Скажем так, в "галактических" тонах.

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