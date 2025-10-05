Тренер Жироны: Я увидел команду, которая страдала на поле, но боролась и заслужила эту победу

Испанский тренер "Жироны" Мичел прокомментировал матч восьмого тура Ла Лиги, в котором его команда одержала победу над "Валенсией" со счётом 2:1.

"Я рад за своих игроков. Я увидел команду, которая страдала на поле, но боролась и заслужила эту победу. Ребята выложились на сто процентов. Это особая победа — я увидел команду, которая сражалась от всего сердца, а это всегда укрепляет."

"Мы научились преодолевать трудности. В жизни это так же важно — когда всё идёт не так, как хочется, нужно уметь терпеть. За восемь туров произошло много плохого: не помню, чтобы за четыре года у нас было пять удалений. Сегодня девять потерь, Солис не смог сыграть… Слишком много всего."

"Я не могу контролировать то, что происходит вокруг или в головах людей. Меня интересует только игра. Моё положение — второстепенно.

Я сказал игрокам: если мы будем сражаться вместе и проявим характер, мы выберемся из этой ситуации. Болельщики видели, что мы страдаем, но не сдаёмся — и это нас объединило. Как тренер, я знаю, что нужно сделать, чтобы улучшить эту команду. А решение о моём будущем принимают другие."

"Когда на тебя сваливается столько проблем и ты пропускаешь гол, можно сломаться — не потому, что опускаешь руки, а потому что замираешь.

Но сегодня ребята нашли в себе силы: забили второй мяч, выдержали после удаления. Это очень ценная победа, потому что она далась с огромным трудом. Не добиться её было бы сильным ударом."

"Я собрал тренерский штаб и игроков, чтобы поблагодарить их за то, как они выдержали и справились с непростой ситуацией. Поблагодарил за борьбу и единство, несмотря на трудности."

"Я могу быть в центре внимания, могу подвергаться критике, но спокойно отношусь и к победам, и к поражениям. Сегодня я просто наслаждаюсь победой. У нас есть две недели, чтобы восстановиться. Я не чувствовал давления, что обязан выиграть. Это одиночество тренера — и, к счастью, оно существует."

"Нам очень нужны наши болельщики. В последние минуты они поддерживали команду и зарядили её энергией. Чтобы побеждать, нам нужно быть едиными и смотреть только вперёд."