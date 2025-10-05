Гран-при Сингапура: сенсация Mercedes и провалы фаворитов

На трассе «Марина Бэй» прошла квалификация Гран-при Сингапура — восемнадцатого этапа чемпионата Формулы-1. Результаты удивили даже тех, кто следит за каждым тренировочным заездом. Команды, считавшиеся фаворитами, на этот раз оказались в тени, а те, от кого мало кто ждал сенсаций, вдруг вышли на первый план. Материал подготовила редакция euro.com.ua по материалам сайта lechia-gdansk.pl.

Как отмечают аналитики, жара, сложная конфигурация трассы и особенности резины стали ключевыми факторами перестановок в пелотоне. Ferrari и McLaren не справились с адаптацией к условиям уик-энда, Red Bull вновь оказался близко, но не дотянулся до поула. А вот Mercedes неожиданно выстрелил, вернувшись в число лидеров — на трассе, которая традиционно создаёт для него больше проблем, чем поводов для радости.

Mercedes: настройка, а не магия

После пятничных тренировок никто не ставил на «Серебряные стрелы». Баланс машины оставался далеким от идеала, а жаркие условия грозили перегревом шин — традиционной слабостью команды. Однако к субботе инженерам удалось кардинально изменить поведение болида.

W16 выглядел стабильно и послушно. Шасси, наконец, обеспечило нужный баланс между сцеплением передней оси и задней устойчивостью. В результате Mercedes получил именно то, что ему нужно на медленных поворотах Сингапура — предсказуемое поведение без срывов и пробуксовок.

Появилась версия, что дело в новых аэродинамических решениях — якобы команда нашла лазейку в технической директиве, сохранив гибкость антикрыла. Но телеметрия показала обратное: конструкция стала даже жестче, чем прежде. Всё упирается не в «трюки», а в тонкую работу инженеров.

Джордж Расселл провел идеальный круг — без ошибок, с максимальной точностью на каждом апексе. Его напарник, Андреа Кими Антонелли, тоже был быстр, но допустил пару неточностей во втором секторе. Главное сомнение — гоночный темп. Mercedes не успел провести длинные серии, и есть риск, что на дистанции болид начнет терять скорость. Но сама по себе квалификация стала лучшей демонстрацией того, что команда умеет возрождаться.

Red Bull: на грани, но не на вершине

Для Red Bull Гран-при Сингапура стал своеобразным экзаменом. После летней паузы команда заметно прибавила, но успехи пришлись в основном на скоростные трассы. «Марина Бэй» же — полная противоположность.

Макс Ферстаппен выглядел уверенно на тренировках и шел одним из лидеров в первой части квалификации. Но финальная попытка не сложилась. По словам пилота, ему помешал Ландо Норрис, однако повтор телеметрии показал, что дистанция между ними была достаточно большой. Реальная причина — собственная ошибка Макса в связке последних поворотов.

Тем не менее отставание от Расселла составило всего несколько десятых. Это говорит о том, что Red Bull сохраняет конкурентоспособность, даже если трасса не идеально подходит болиду. В гонке Ферстаппен наверняка сможет побороться за подиум, особенно если стратеги сыграют с темпом и пит-стопами.

McLaren: сбой в системе

McLaren подошел к Сингапуру с ожиданием реванша, но реальность оказалась холоднее. На однообразных и неровных поворотах оранжевые болиды просто не нашли нужного ритма. Команда потеряла темп во втором секторе, где обычно делает разницу, и ни Ландо Норрис, ни Оскар Пиастри не смогли выжать максимум.

Норрис ошибся в третьем секторе и, к тому же, поехал на решающую попытку слишком рано — когда трасса ещё не вышла на пик сцепления. Пиастри же признался, что выложился на все сто, но этого оказалось недостаточно.

Интересно, что McLaren может вернуть часть позиций в гонке. Синоптики обещают дождь, а высокая влажность и быстро изнашивающиеся шины могут сыграть на руку команде. На длинных отрезках болиды McLaren стабильно расходуют резину медленнее, чем конкуренты, что может стать фактором в борьбе за очки.

Ferrari: с потерей баланса

Для Ferrari уик-энд начался многообещающе. На первых тренировках Скудерия демонстрировала отличный темп — казалось, что трасса идеально подходит их машине. Но в субботу всё пошло наперекосяк.

По словам Шарля Леклера, команде пришлось изменить настройки и поднять высоту машины — предположительно из-за риска износа планки днища. Это решение разрушило аэродинамическую стабильность и буквально лишило болид сцепления на медленных поворотах.

В итоге Ferrari осталась позади конкурентов. На гоночной дистанции темп может быть стабильнее, но рассчитывать на борьбу за поул или победу уже поздно. Максимум — сражение за топ-5, если стратеги сыграют без ошибок.

Что ожидать от гонки

Сложная трасса, высокая влажность и ограниченные возможности для обгонов обещают сделать воскресный заезд стратегическим. Mercedes и Red Bull будут бороться за победу, тогда как Ferrari и McLaren попробуют сыграть на темпе и тактике.

Главная интрига — сможет ли Mercedes удержать преимущество в жаре, где раньше их машины буквально «таяли». А если дождь вмешается в сценарий, гонка вполне может стать одной из самых непредсказуемых в сезоне.

