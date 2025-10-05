Connect with us
Футбол

Игрок Барселоны отклонил 4 предложения от других клубов летом

Игрок Барселоны отклонил 4 предложения от других клубов летом

    • Стало известно, что центральный защитник "Барселоны" Рональд Араухо отклонил 4 предложения летом этого года от других клубов.

    Сообщается, что уругвайский футболист четко заявил своим представителям, что он хочет добиться успеха в каталонском коллективе и планирует не уходить раньше срока его контракта, а именно до 2031-го года.

    Напомним, ранее также сообщали о желании Араухо завершать свою игровую карьеру в "Барселоне". Руководство "блаугранас" также заявляло об отсутствии намерения продажи защитника.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis