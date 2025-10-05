Игрок Барселоны отклонил 4 предложения от других клубов летом

Стало известно, что центральный защитник "Барселоны" Рональд Араухо отклонил 4 предложения летом этого года от других клубов.

Сообщается, что уругвайский футболист четко заявил своим представителям, что он хочет добиться успеха в каталонском коллективе и планирует не уходить раньше срока его контракта, а именно до 2031-го года.

Напомним, ранее также сообщали о желании Араухо завершать свою игровую карьеру в "Барселоне". Руководство "блаугранас" также заявляло об отсутствии намерения продажи защитника.

www.ua-football.com