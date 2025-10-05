Ювентус – Милан: прогноз и где смотреть матч Серии А

5 октября в Турине состоится один из самых ожидаемых поединков шестого тура чемпионата Италии — «Ювентус» принимает «Милан». Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени. Материал подготовила редакция euro.com.ua по материалам сайта komentator.net.

Трансляция

Матч «Ювентус» – «Милан» официально покажет в Украине стриминговая платформа MEGOGO. Посмотреть игру можно будет на любом устройстве — телевизоре, ноутбуке или телефоне — с комментарием на украинском языке и в хорошем качестве. Это самый удобный способ следить за чемпионатом Италии в прямом эфире без рекламы и задержек.

Ювентус

Для туринцев старт сезона получился уверенным, хотя и не без проблем. После пяти туров команда находится на четвертом месте, отставая от тройки лидеров всего на одно очко. «Старая синьора» пока не проигрывала — три победы и две ничьи. В последнем туре Серии А «Ювентус» дома поделил очки с «Аталантой» — 1:1, а ранее в Лиге чемпионов сыграл 2:2 на выезде против «Вильярреала», упустив победу на последних минутах.

Интересно, что команда Макса Аллегри уже четыре матча подряд играет вничью, и это вызывает вопросы у болельщиков. Туринцы по-прежнему сильны в атаке, но оборона дает сбои — 11 пропущенных голов за пять последних игр. Такого от «Юве» давно не видели. При этом сама игра стала заметно живее и агрессивнее: команда чаще идет вперед, больше рискует и создает моменты. Похоже, Аллегри пытается перестроить философию — от прагматизма к динамичному футболу. Насколько стабильной окажется эта трансформация — вопрос ближайших туров.

Милан

У «Милана» сейчас другая история. В этом сезоне команда сосредоточена исключительно на внутреннем чемпионате — в еврокубки попасть не удалось. После неожиданного поражения от «Кремонезе» в первом туре «россонери» выиграли четыре матча подряд и быстро вернули уверенность.

В последнем туре против «Наполи» миланцы провели, пожалуй, один из самых эмоциональных матчей сезона. После первого тайма они вели 2:0, но остались в меньшинстве и получили пенальти, который реализовал Де Брюйне. Оставшиеся полчаса команда героически отстояла победу — 2:1. Сейчас «Милан» делит лидерство с «Наполи» и «Ромой». Команда Стефано Пиоли показывает зрелую игру: сбалансированная атака, плотная оборона и умение выдерживать давление. Возможно, именно отсутствие еврокубков позволит «Милану» сохранить свежесть и бороться за скудетто до самого конца.

Личные встречи

В прошлом сезоне команды встречались трижды. В чемпионате Италии «Ювентус» выиграл дома 2:0 и сыграл вничью 0:0 на выезде. Зато в полуфинале Суперкубка успех праздновал «Милан» — 2:1. Матчи между этими командами традиционно проходят в напряженной борьбе и часто решаются одним моментом.

Прогноз и аналитика

Матч обещает быть действительно горячим. Обе команды в хорошей форме, но при этом с уязвимыми местами. У «Ювентуса» — нестабильная оборона и проблемы с концентрацией в концовке, у «Милана» — дефицит глубины состава и усталость ключевых игроков. При этом обе команды исповедуют атакующий стиль, что повышает шансы на результативный футбол.

С точки зрения ставок логично рассмотреть вариант тотал больше 2.5 голов. «Ювентус» пропускает регулярно, но и забивает стабильно, а «Милан» сейчас на ходу. К тому же обе команды нуждаются в победе, чтобы не отпустить «Рому» и «Наполи» в борьбе за первую строчку. Вероятность обмена голами и открытой игры — очень высока.

