Шахтёр – ЛНЗ: прогноз и где смотреть матч Украинской ПЛ

В воскресенье, 5 октября 2025 года, на стадионе «Арена Львов» состоится центральный матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся донецкий «Шахтёр» и черкасский ЛНЗ. Начало поединка — в 18:00 по киевскому времени. Главный арбитр встречи — Дмитрий Панчищин из Харькова.

Трансляция

Посмотреть матч «Шахтёр» – ЛНЗ можно будет на канале УПЛ ТВ. Прямая трансляция доступна на территории Украины на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ, Vodafone TV, а также у большинства кабельных и IPTV-провайдеров. Эфир начнётся за несколько минут до стартового свистка: зрителей ждут комментарии экспертов и краткий предматчевый обзор без лишней рекламы.

Шахтёр

После уверенной победы над львовским «Рухом» (4:0) донецкий «Шахтёр» вновь возглавил турнирную таблицу УПЛ и, судя по всему, не собирается уступать конкурентам. Команда Арды Турана продолжает демонстрировать сильный, организованный футбол, даже при плотном графике.

Сразу после матча чемпионата «горняки» отправились в Шотландию, где сыграли первый в своей истории матч в основном раунде Лиги конференций. Встреча против «Абердина» получилась нервной, но завершилась победой украинского клуба — 3:2. Путешествие и сама игра потребовали много сил, поэтому ротация состава в поединке с ЛНЗ неизбежна.

Турецкий наставник известен тем, что не спешит с заменами и любит держать интригу до конца, но на этот раз ему придётся рискнуть свежими игроками. Тем более что матч проходит на фоне усталости, а перед международной паузой важно сохранить темп и лидерство в чемпионате.

Киевское «Динамо» играет своим матчем раньше и может временно выйти вперёд, но если «Шахтёр» победит во Львове, команда укрепит первую строчку и уйдёт на паузу в статусе единоличного лидера.

ЛНЗ

Команда Виталия Пономаренко постепенно обживается в УПЛ и находит свой стиль. Тренер, недавно возглавлявший львовский «Рух», переносит свой футбольный почерк и в новую команду. С бывшим клубом он уже встречался — тогда ЛНЗ победил 1:0, а вскоре состоится их кубковая дуэль.

Но впереди у черкасской команды непростой месяц. После «Шахтёра» ЛНЗ ждут встречи с «Колосом», «Металлистом 1925», «Карпатами» и «Динамо». Прошлый тур завершился ничьей с «Кривбассом» (0:0), а до этого были поражение от «Вереса» и ничья с «Зарёй». Самой убедительной победой остаётся успех над «Полесьем» (2:0).

Пономаренко теперь располагает гораздо более широким составом, чем в «Рухе», и может гибко менять схему. Команда не ставит перед собой задачу побороться за медали, но явно не собирается ограничиваться серединой таблицы. Тем более что турнирная плотность невероятная: разница между первым и девятым местом всего шесть очков.

История встреч

«Шахтёр» и ЛНЗ встречались между собой четыре раза, и во всех матчах победу одерживали донецкие футболисты. Общая разница мячей — 15:2. Последняя игра состоялась в апреле 2025 года в Черкассах и завершилась победой «горняков» со счётом 4:1. Тогда голы забивали Марлон Гомес (дубль), Лассина Траоре и Айдын Дайко (автогол), а у ЛНЗ отличился Айдын Салиху.

Арбитры

Главным судьёй встречи назначен 38-летний Дмитрий Панчищин из Харькова, у которого 40 матчей в активе на уровне Премьер-лиги. Его ассистенты — Владимир Думенко и Ярослав Поважный, четвёртый арбитр — Александр Каленов. VAR обслужат Виталий Романов и Клим Заброда. С «Шахтёром» Панчищин пересекался шесть раз (все победы донецкой команды), а с ЛНЗ — четыре (две ничьи и два поражения).

Ориентировочные составы

Шахтёр: Ризнык – Азарови, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Изаки, Крыськив, Бондаренко – Педриньо да Силва, Мейреллиш, Швед.

ЛНЗ: Паламарчук – Кузык, Горин, Дидык, Г. Пасич – Яшари, Рябов, Пастух – Эйнел, Ассинор, Проспер.

