Динамо – Металлист 1925: прогноз и где смотреть матч УПЛ

Харьковчане ещё ни разу не побеждали киевлян в рамках УПЛ. В воскресенье, 5 октября 2025 года, состоится матч 8-го тура украинской Премьер-лиги, где встретятся киевское «Динамо» и харьковский «Металлист 1925». Перед этой встречей столичный клуб занимает второе место в турнирной таблице, а команда из Харькова — третье. Статью подготовила редакция euro.com.ua по материалам сайта komentator.net.

Трансляция

Начало игры – 15:30 по киевскому времени. Встречу между «Динамо» и «Металлистом 1925» смогут увидеть зрители на канале УПЛ ТВ. Игра будет показана в прямом эфире на популярных онлайн-платформах — MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ и Vodafone TV. Также трансляцию можно будет найти у ряда кабельных и IPTV-операторов по всей Украине. Начало эфира — за полчаса до стартового свистка, с предматчевой студией и комментариями экспертов.

Динамо

Киевляне уверенно начали сезон, одержав четыре победы подряд и демонстрируя отличную результативность. Однако затем последовала неудачная серия: в трёх матчах подряд подопечные Александра Шовковского теряли очки, позволяя соперникам сравнивать счёт в концовке. Единственная победа в сентябре — в Кубке Украины над «Александрией».

В середине недели «бело-синие» стартовали в основном раунде Лиги конференций, уступив одному из фаворитов турнира — английскому «Кристал Пэлас» со счётом 0:2. При этом оборона «Динамо» вызывает беспокойство: центральный защитник Денис Попов травмирован с конца августа, а участие Михавко, получившего сильный удар в голову, под вопросом. Также не помогут команде Михайленко и Кабаев.

Предстоящая встреча станет для «Динамо» 500-м домашним матчем в истории выступлений в УПЛ. Кроме того, клуб удерживает рекордную беспроигрышную серию — 39 игр (27 побед и 12 ничьих).

Металлист 1925

Команда Младена Бартуловича проводит сильный отрезок сезона и идёт на серии из пяти матчей без поражений (четыре победы и ничья) — это новый клубный рекорд. За этот период харьковчане пропустили всего два гола и делят первое место по надёжности обороны с «Шахтёром».

В прошлом туре «жёлто-синие» минимально обыграли «Колос» благодаря точному удару Дениса Антюха — бывшего игрока «Динамо». Этот гол стал для него первым после восстановления от травмы. В то же время в лазарете остаются Рамик Гаджиев, перенёсший операцию, и форвард Ари Моура — оба выбили надолго.

Матч с «Колосом» стал знаковым для полузащитника Максима Третьякова — он провёл 200-й матч в карьере. А вот хавбек Матвей Панченко не поможет команде, так как находится в составе сборной Украины U-20 на чемпионате мира.

Статистика встреч

Команды провели между собой пять матчей, и «Металлист 1925» ещё ни разу не обыгрывал киевлян. Три победы на счету «Динамо», две встречи завершились вничью. Последний поединок состоялся в феврале 2024 года и закончился победой киевлян 4:2. Один из мячей в ворота «Динамо» тогда забил экс-игрок киевлян Денис Гармаш, ещё один — Овусу. За «Динамо» отличились Кабаев, Ванат (дубль) и Буяльский.

Прогноз

Киевляне настроены прервать серию неудач и порадовать болельщиков победой. Но и «Металлист 1925» постарается продлить свою успешную серию. Учитывая статистику очных встреч и фактор домашнего поля, фаворитом остаются хозяева. Однако гости вполне способны забить, поэтому прогнозируем результативный матч, в котором обе команды отметятся голами.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Нещерет, Дубинчак, Тиаре, Биловар, Караваев, Бражко, Шапаренко, Пихаленок, Огундана, Волошин, Герреро.

«Металлист 1925»: Варакута, Мартынюк, Шабанов, Павлюк, Крупский, Литвиненко, Калюжный, Калитвинцев, Рашица, Итодо, Антюх.

Напомним, мы также писали про Анализ действий наших команд в Лиге Конференций.