Евгений Кузнецов. Фото КХЛ

Нападающий СКА Евгений Кузнецов поделился мнением о погоне форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за голевым рекордом Уэйна Гретцки в НХЛ.

«Поскорее бы, чтобы он забил и уже закончил, спокойно наслаждался жизнью. У него семья, дети. Мучают старика, уже пропустили побыстрее бы, чтоб он забил спокойненько, да и все. Все вместе похлопали бы и порадовались», — цитирует Кузнецова пресс-служба баскетбольного клуба «Зенит».

39-летний Овечкин выступает за клуб с 2005 года. На счету игрока 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, россиянин отстает на 42 гола от рекордсмена по данному показателю за всю историю лиги Уэйна Гретцки (894).

Источник: БК Зенит

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