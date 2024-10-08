«Был как Али. Тайсон заставлял..» Тим Дзю высказался о реванше Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в первом среднем весе Тим Цзю поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«В реванше все будет зависеть от кондиций Тайсон Фьюри, как он подготовится к бою. В первых шести раундах боя в мае Тайсон был неудержим, он заставлял Александра промахиваться. Тайсон был как Мухаммед Али. План Усика был активизироваться в последних раундах, поэтому в реванше все зависит от Тайсона»,– сказал Цзю.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua