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Футбол

“Это тот игрок, которого нам не хватает”. Спаллетти – о вызове в сборную Италии сына Мальдини

Намечается дебют

"Это тот игрок, которого нам не хватает". Спаллетти - о вызове в сборную Италии сына Мальдини

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти объяснил свое решение включить в заявку на матчи Лиги наций полузащитника "Монцы" Даниэля Мальдини – сына легендарного экс-защитника "Милана" Паоло Мальдини.

    "Это тот игрок, которого нам не хватает. У Даниэля красивая, фееричная игра, он умеет убегать от защитников, и тогда его становится трудно поймать. Он умеет очень хорошо играть спиной к воротам соперника. Иногда он выпадает из игры, но наблюдая за ним, я понял, что он очень вырос.

    Посмотрим, как повлияет на него пребывание здесь на этой неделе. Убежден, что это может создать для него хорошие внутренние условия, которые позволят показать искусный футбол. Рад с ним разговаривать, потому что думаю, что у него есть важные качества", – цитирует Спаллетти TMW.

    10 октября Италия сыграет с Бельгией, 14 числа – против Израиля.

    www.ua-football.com

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