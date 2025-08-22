Экс-арбитр ФИФА оценил удаление игрока «Динамо»

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар в интервью Sport.ua поделился мнением о работе судей в матчах украинских команд в квалификации еврокубков. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

«Прежде всего, ожидал большего от «Динамо» в игре против «Маккаби». Но киевляне снова показали беспомощность в условиях численного меньшинства. Вспоминается прошлый сезон, когда необдуманные действия Богдана Дубинчака привели к удалению в матче с «Ференцварошем» и разгромному поражению 0:4», – отметил эксперт.

По его словам, аналогичная ситуация повторилась накануне в Сербии. При равном счете в начале второго тайма Константин Вивчаренко грубо сыграл против соперника, ударив его по голеностопу, и арбитр Круашвили показал красную карточку. «Сомнений в справедливости этого решения нет. Защитник заслуживает критики за подобный фол в неопасной ситуации. Но удивляет то, как команда Александра Шовковского смирилась с поражением, оказавшись в меньшинстве. Хорошо, что дело не закончилось крупным разгромом. Однако при таком настрое сложно верить, что через неделю они смогут взять реванш», – добавил Ступар.

Он также отметил, что динамовцам стоит учиться играть в меньшинстве у «Фиорентины», которая в матче Лиги конференций против «Полесья» сумела уверенно победить – 3:0.

Говоря об эпизодах в игре «Полесья», Ступар указал на ошибку арбитра Агеева в конце первого тайма. Защитник Эдуард Сарапий придерживал нападающего гостей Кина, что спровоцировало ответный удар локтем. Итальянец справедливо получил удаление, но Сарапий также должен был быть наказан карточкой.

По его словам, есть вопросы и к моменту, предшествовавшему второму пропущенному мячу «Полесьем». «Защитник гостей Понграчич явно толкал в спину Александра Назаренко в штрафной, но арбитр не зафиксировал нарушение. Почему это проигнорировал VAR – непонятно. Я убежден, что после просмотра повторов судья назначил бы пенальти», – заявил эксперт.

Он также затронул игру «Шахтера» в Лиге конференций против «Серветта». «Опять не обошлось без травм у «горняков». На этот раз пострадали бразильские легионеры, но претензий к соперникам и арбитру Волшу быть не может – это мышечные повреждения, а не результат грубой игры», – подытожил Ступар.

Напомним, мы также писали про «Черный четверг» для украинских клубов.