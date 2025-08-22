Гасперини прокомментировал будущее Довбика в «Роме»

Наставник «Ромы» Джанпьеро Гасперини перед стартом чемпионата Италии прокомментировал ситуацию с украинским нападающим Артемом Довбиком и его конкуренцию с Эваном Фергюсоном. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

В последние дни в СМИ активно распространяются слухи о том, что римский клуб готов продать Довбика и сделать ставку на арендованного форварда Фергюсона.

«Кто лучше – Довбик или Фергюсон? У меня есть два отличных игрока атаки, и главный вопрос лишь в том, как правильно их использовать. Мне кажется, за последние дни они оба прибавили в физической форме», – отметил Гасперини.

Тренер также подчеркнул, что украинец остается в распоряжении команды:

«Артем включен в заявку, он может сыграть в ближайшем матче. Его возможный трансфер? Я не могу предсказать, что случится с Довбиком за 10 дней до закрытия трансферного окна. Завтра стартует чемпионат, Артем с нами, а дальше будем смотреть».

По информации итальянских источников, главным претендентом на подписание Довбика остается «Наполи».

