Кристал Пэлас заинтересован в подписании защитника Ювентуса

    • По данным издания CalcioMercato, "Кристал Пэлас" может попытаться подписать защитника "Ювентуса" Ллойда Келли в случае, если их капитан Марк Гехи покинет клуб.

    Келли перешёл в "Ювентус" зимой на правах аренды с обязательным выкупом за 17,5 миллионов евро плюс бонусы, которые могли довести сумму до 20 миллионов евро.

    И хотя он играл ключевую роль на предсезонных сборах, "бьянконери" готовы рассмотреть предложения по английскому игроку. Ожидается, что суммы, близкой к той, которую "Ювентус" потратил на подписание Келли, может быть достаточно, чтобы он покинул команду этим летом.

    Добавим, что в составе "Ювентуса" Келли принял участие в 19 матчах во всех турнирах.

