Даниэль Мальдини: Федерация Венесуэлы также связывалась со мной в прошлом, но я всегда предпочитал подождать и принять правильное решение

Футболист все же получил вызов в Скуадру Адзурру

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На этой неделе начнутся очередные поединки в Лиге наций. За сборную Италии может дебютировать нападающий "Монцы" Даниэль Мальдини. 22-летний игрок на пресс-конференции поделился впечатлениями от вызова в национальную команду, а также рассказал, что ранее получал приглашение от другой федерации.

"Я никогда не спрашивал отца [Паоло Мальдини], как делать дриблинг мимо защитников. Моя семья всегда была близка со мной, но мы не очень много говорили об этом вызове. Мой отец был счастлив, но ничего конкретного мне не сказал. Я горжусь, когда вижу здесь (Коверчано) фотографии моего отца и дедушки [Чезаре Мальдини], но я живу одним днем. Федерация Венесуэлы также связывалась со мной в прошлом, чтобы сыграть за сборную (его мать – венесуэлка), но я всегда предпочитал подождать и принять правильное решение. Думаю, оно того стоит", – цитирует игрока Mundo Deportivo.

Добавим, что Даниэль Мальдини может дебютировать за сборную Италии уже 10 октября дома против "Бельгии".

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