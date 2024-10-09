Гонка чемпионов впервые пройдёт в Австралии

Организаторы Гонки чемпионов назвали даты и место проведения соревнований в 2025 году. Впервые заезды пройдут в Австралии – 7 и 8 марта 2025 года на Олимпийском стадионе в Сиднее. В первый день будет разыгран Кубок наций, во второй – соревнования в личном зачёте.

Среди участников уже заявлены семикратный чемпион австралийский кузовной серии V8 Supercars Джейми Уинкап и пятикратный чемпион MotoGP Мик Дуэн.

Фредерик Джонсон, президент Гонки чемпионов: «Мы невероятно рады провести Гонку чемпионов (ROC) впервые в Австралии. Во время наших соревнований гонщикам приходится максимально выкладываться в уникальных условиях.

У Австралии богатое гоночное наследие, и мы с нетерпением ждём возможности отметить это, выставив лучших австралийских гонщиков против легендарных гоночных звёзд в захватывающем противостоянии».

В 2024-м Гонка чемпионов не проводилась. В 2023-м её победителем стал Маттиас Экстрём, а обладателем Кубка наций стала команда Норвегии.

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