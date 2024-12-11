На мероприятии Petronas в Малайзии Льюис Хэмилтон говорил о своём бывшем сопернике Себастьяне Феттеле.

Льюис Хэмилтон: « Феттель – лучший чемпион из всех, кого я знал. Он не просто гонщик, он – очень страстный, сопереживающий и заботящийся о других человек.

Если честно, мне не так важно, насколько он хорош как гонщик – хотя Себастьян, безусловно, очень быстр. Гораздо важнее, что он готов тратить своё время на других.

Мы много боролись на трассе, у нас бывали разные моменты, но мы оба делали выводы. Отчасти поэтому я стал таким, какой есть сейчас. Я продолжаю верить в себя и всегда мотивирован. В дни гонки я чувствую, что скорость во мне ещё есть, и это дает большую надежду на будущее».

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