Чжоу: С контрактом я не хочу долго ждать

Контракт Гуаньюя Чжоу с Sauber рассчитан до конца сезона, он и его менеджер Грэм Лоудон (бывший руководитель команды Marussia) ищут другие варианты…

Гуаньюй Чжоу: «Мы отслеживаем все варианты. Один из них – продление контракта с Sauber, но мы смотрим, что будет лучше для моего будущего. Очень важно начать переговоры как можно раньше, в том числе и из-за постоянных перемен на рынке пилотов. В этом я полностью полагаюсь на Грэма, но и со своей стороны делаю всё возможное.

Мы уже начали разговаривать с командами, чтобы оценить интерес с их стороны и долгосрочные перспективы их развития. Пока ничего не решено, но мы просто ждём, чтобы увидеть, какой контракт будет лучше.

Я хочу принять решение и определиться с контрактом раньше, чем другие. Если ждать слишком долго, в итоге может быть слишком поздно».

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