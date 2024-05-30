Ига Швёнтек: «Когда проигрывала 2:5 в третьем сете, то не верила, что смогу победить, это было бы наивно»

Польская теннисистка Ига Швёнтек пообщалась с прессой после победы над Наоми Осакой во втором круге Ролан Гаррос

— Ига, замечательный результат, потрясающий матч. Поделитесь, пожалуйста, своими первыми мыслями после игры.

— Что ж, трудно иметь какие-то логические мысли, потому что, наверное, вы знаете, это было очень напряженно и на очень высоком уровне. У меня были огромные проблемы в третьем сете, но мне удалось как-то выиграть этот матч, что довольно странно, но я рада, что не сдавалась.

— Что происходило у вас в голове, когда вы проигрывали 5:2 в третьем сете? Я знаю, что вы всегда верите, что можете победить, но когда вы оказались прижатыми к стене, как это происходило?

— Я, честно говоря, не верила, что смогу победить, потому что это было бы довольно наивно с моей стороны. Но это не изменило того факта, что я просто старалась работать, чтобы играть лучше. Мне удалось быть более сфокусированной в конце матча, который в принципе прошёл довольно плохо. В первом и втором сетах я чувствовала, что не полностью сосредоточена. Когда я была под наибольшим давлением, я смогла включить это, что, возможно, и изменило ситуацию.

Но, честно говоря, когда такая напряженная борьба, то я просто не знаю… Не то, чтобы я могла на все влиять, но я уверена, что если я не сдаюсь, то просто увеличиваю свои шансы. Я пыталась только играть лучше — так, как если бы я сейчас тренировалась, или если бы счет был 4:5, а не 2:5.

• Обзор матча Ига Швёнтек — Наоми Осака на Ролан Гаррос (ВИДЕО)

— В интервью на корте вы очень уважительно затронули тему болельщиков. Просто чтобы уточнить, это было связано с ударом «half volley» в третьем сете, или это случалось чаще? Происходит ли это чаще на Открытом чемпионате Франции по сравнению с другими турнирами?

— Да, я больше всего расстроилась, когда не попала тот «драйв-воллей». Кто-то кричал, когда мяч летел ко мне. Но я знала, что должна быть более сосредоточенной и не позволять этому отвлекать меня. Просто иногда это трудно, потому что в теннисе мы привыкли к тому, что стадион молчит во время розыгрыша очка. Это случалось чаще, особенно перед приёмом, и именно поэтому я хотела об этом сказать, потому что, если бы это случилось один раз, я бы просто забыла об этом. Я знаю, что французская публика полна энтузиазма. Да, но сейчас в теннисе у нас есть такие правила, что должно быть больше тишины, и я просто хотела подчеркнуть, что для нас это нелегко. Но я знаю, что французские зрители могут быть несколько резкими (улыбается), поэтому я не хочу быть сейчас под прицелом. Так что, да, я не знаю, было ли это правильное решение, но я надеюсь, что они будут относиться ко мне как к человеку, и мы сможем над этим поработать.

— Удивила ли вас способность Наоми играть на грунте, особенно на этом корте, который был более-менее вашим покрытием, а не её? Она сказала, что хотела бы в следующий раз сыграть с вами на её покрытии.

— Она меня удивила, потому что даже она сама говорит, что не играет в лучший теннис на грунте, поэтому я ничего не ожидаю перед матчами, но её удары сегодня были очень чистыми и очень мощными. Я думаю, что в Париже корты преимущественно быстрые, это, пожалуй, самый быстрый грунт. В Мадриде мячи быстрее летят в воздухе, но отскакивают от корта достаточно высоко. А здесь они отскакивают… Честно говоря, эти грунтовые корты наиболее похожи на хардовые. Думаю, она также воспользовалась этим сегодня. Конечно, я думаю, что она улучшила свою игру. Но я также почувствовала, что она может играть без давления, без ожиданий, и это то, что дало ей дополнительный положительный заряд, я думаю. Но я не знаю, вам надо спросить ее.

— У вас была похожая ситуация в Австралии, когда вы выиграли очень тяжёлый матч во втором раунде, а затем проиграли в следующем. Интересно, как бы вы сравнили этот опыт и какие уроки вы могли бы вынести из Австралии, чтобы использовать на других турнирах.

— Что ж, я не сравниваю ничего, потому что не хочу искать закономерностей, которые на самом деле не нужны. Но я думаю, что моя игра здесь может стать лучше. В Австралии мне труднее прогрессировать во время турнира из-за покрытия, собственно. Поэтому я ничего не ожидаю. Отныне я просто постараюсь сосредоточиться на своем теннисе и на всем остальном. Даже если я проигрываю — я имею в виду, я почти проиграла сегодня… Так что я счастлива, что я всё равно здесь.

— Многое произошло во время матча именно в третьем сете. Конечно, вы вернулись со счета 4:1 и спасли матчбол. Но если бы вы могли назвать самый важный момент или гейм, какой бы это был?

— Ну, честно говоря, после таких длинных матчей, я не могу точно вспомнить, поскольку хронология событий путается в моей памяти. Но я думаю, что в третьем сете, когда я проигрывала, это было 1:5 или 2:5? Так что, наверное, этот момент. Потому что тогда я смогла наконец-то переключить свое мышление и быть более сосредоточенной.

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