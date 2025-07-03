Карлос Алькарас вышел в третий раунд Уимблдона

Испанский теннисист и вторая ракетка мира Карлос Алькарас продолжает успешное выступление на Уимблдонском турнире 2025. Во втором круге он уверенно переиграл британского квалифайера Оливера Тарвета, занимающего 733-е место в мировом рейтинге ATP. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4, 6:4 в пользу испанца. Про это сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

Матч, прошедший на лондонских травяных кортах, длился 2 часа и 17 минут. Несмотря на боевой настрой Тарвета, Алькарас полностью контролировал ход поединка, не дав сопернику ни единого шанса переломить гру.

«Я чувствую себя всё увереннее с каждым матчем. Важно быть сконцентрированным с самого начала, особенно на Уимблдоне. Рад пройти дальше», — прокомментировал Алькарас после встречи.

Эта победа стала 20-й в карьере Алькараса на Уимблдоне в мужском одиночном разряде. Всего он провёл 22 матча на этом турнире. Более того, испанец стал самым молодым теннисистом в Открытой эре, которому удалось выиграть 30 и более матчей подряд на турнирах Ролан Гаррос и Уимблдон, что делает его достижение по-настоящему историческим.

В третьем раунде Алькараса ожидает встреча с победителем матча между Феликсом Оже-Альяссимом (Канада, №28 ATP) и Ян-Леннардом Штруффом (Германия, №125 ATP). Оба потенциальных соперника имеют богатый опыт выступлений на «мэйджорах», что обещает захватывающее противостояние.

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