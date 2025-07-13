Энди Роддик – о разгромной победе Швёнтек в финале Уимблдона: “Ты давишь сопернице на горло, потому что это спорт”

Экс-первая ракетка мира Энди Роддик в своем подкасте “Served” прокомментировал сокрушительную победу Иги Швёнтек в финале Уимблдона, объяснив, почему в профессиональном спорте нет места поблажкам



“Это финал Уимблдона. Фанаты спрашивают: “разве Ига не могла просто отдать Аманде один гейм?” Нет. Почему? Потому что это спорт. Ты громишь соперника так сильно, как только можешь. Ты не можешь просто взять и отдать гейм.

Представьте, что вы на своей работе обошли кого-то в борьбе за новый контракт, или вы победили кого-то в своем бизнесе, и тогда вы говорите тому, с кем вы конкурировали: «Я не знаю, давай просто дам тебе немного денег за старания». Это было бы абсурдным предложением.

Но также нужно понимать, что Ига великолепна во многих аспектах игры, и на этом турнире она фантастически подавала, но и Анисимова обычно подает тоже довольно неплохо. Вторую подачу Иги иногда можно атаковать. Поэтому когда ты на корте и ведешь 5:0, если «отдаешь» гейм, потом еще один – 5:2, и вот уже соперница возвращается в игру. В таком матче ты защищаешься от всего. Ты не позволяешь промелькнуть даже лучику надежды.

Ты давишь сопернице на горло, потому что это спорт, и мы все согласились с этими условиями. Мы все знали еще с восьми-девяти лет, что человек напротив будет топтать наше лицо и вырывать каждое очко до последнего.

Посмотрите, кто кумир Иги – Рафа Надаль. Разве он когда-нибудь отдавал очки? Абсолютно нет. В большинстве профессиональных теннисных матчей соперники не ведут себя мягко друг с другом”.





btu.org.ua