Davis Cup Finals. Италия и Нидерланды провели заключительный матч в группе и вышли в четвертьфинал

Результаты шестого игрового дня в групповом этапе командного турнира

Finals • групповой этап

10-15 сентября • хард (зал)

ГРУППА A (Болонья, Италия)

ИТАЛИЯ 2-1 НИДЕРЛАНДЫ

Маттео Берреттини – Ботик ван де Зандсхулп 3:6, 6:4, 6:4

Флавио Коболли – Таллон Грикспор 7:6(4), 4:6, 6:3

Симоне Болелли/Андреа Вавассори – Уэсли Колхоф/Ботик ван де Зандсхулп 6:7(6), 5:7

ГРУППА B (Валенсия, Испания)

АВСТРАЛИЯ 1-2 ИСПАНИЯ

Джордан Томпсон – Пабло Карреньо Буста 6:2, 2:6, 6:7(3)

Алексей Попырин – Педро Мартинес 6:4, 6:4

Мэттью Эбден/Макс Персёлл – Марсель Гранольерс/Педро Мартинес 7:5, 4:6, 4:6

ГРУППА C (Чжухай, Китай)

СЛОВАКИЯ 1-2 ЧИЛИ

Норберт Гомбош – Кристиан Гарин 6:2, 1:6, 2:6

Йозеф Ковалик – Алехандро Табило 6:4, 6:7(5), 6:1

Норберт Гомбош/Лукаш Клейн – Томас Барриос Вера/Николас Ярри 4:6, 7:6(3), 6:7(5)

ГРУППА D (Манчестер, Великобритания)

КАНАДА 2-1 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Денис Шаповалов – Дэниэл Эванс 6:0, 7:5

Феликс Оже-Альяссим – Джек Дрэйпер 7:6(8), 7:5

Габриэль Диалло/Алексис Галарно – Генри Паттен/Нил Скупски 5:7, 4:6

Участники четвертьфинальных матчей: Италия, США, Испания, Канада (победители своих групп), а также Нидерланды, Австралия, Германия, Аргентина (команды, занявшие второе место в своих группах).

Напомним, что решающий этап соревнований состоится 19-24 ноября в Малаге.

btu.org.ua