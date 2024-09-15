Davis Cup Finals. Италия и Нидерланды провели заключительный матч в группе и вышли в четвертьфинал

Результаты шестого игрового дня в групповом этапе командного турнира
Finals • групповой этап
10-15 сентября • хард (зал)
ГРУППА A (Болонья, Италия)
ИТАЛИЯ 2-1 НИДЕРЛАНДЫ
Маттео Берреттини – Ботик ван де Зандсхулп 3:6, 6:4, 6:4
Флавио Коболли – Таллон Грикспор 7:6(4), 4:6, 6:3
Симоне Болелли/Андреа Вавассори – Уэсли Колхоф/Ботик ван де Зандсхулп 6:7(6), 5:7
ГРУППА B (Валенсия, Испания)
АВСТРАЛИЯ 1-2 ИСПАНИЯ
Джордан Томпсон – Пабло Карреньо Буста 6:2, 2:6, 6:7(3)
Алексей Попырин – Педро Мартинес 6:4, 6:4
Мэттью Эбден/Макс Персёлл – Марсель Гранольерс/Педро Мартинес 7:5, 4:6, 4:6
ГРУППА C (Чжухай, Китай)
СЛОВАКИЯ 1-2 ЧИЛИ
Норберт Гомбош – Кристиан Гарин 6:2, 1:6, 2:6
Йозеф Ковалик – Алехандро Табило 6:4, 6:7(5), 6:1
Норберт Гомбош/Лукаш Клейн – Томас Барриос Вера/Николас Ярри 4:6, 7:6(3), 6:7(5)
ГРУППА D (Манчестер, Великобритания)
КАНАДА 2-1 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Денис Шаповалов – Дэниэл Эванс 6:0, 7:5
Феликс Оже-Альяссим – Джек Дрэйпер 7:6(8), 7:5
Габриэль Диалло/Алексис Галарно – Генри Паттен/Нил Скупски 5:7, 4:6
Участники четвертьфинальных матчей: Италия, США, Испания, Канада (победители своих групп), а также Нидерланды, Австралия, Германия, Аргентина (команды, занявшие второе место в своих группах).
Напомним, что решающий этап соревнований состоится 19-24 ноября в Малаге.