Истборн. Калинина уверенно вышла в финал квалификации

Ангелина Калинина выиграла свой первый матч в отборочной сетке турнира WTA в Великобритании

Истборн, Великобритания • 24-29 июня • трава • $922,573

Действующая чемпионка: Мэдисон Кис (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Квалификация. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина, 3) — Сара Бет Грэй (Великобритания, WC) 6:1, 6:3

Для победы в стартовом раунде украинке понадобилось 54 минуты. По ходу встречи Калинина дважды подала навылет, допустив три двойные ошибки, реализовала четыре из шести брейк-поинтов и не проиграла ни одного гейма на своей подаче.

Следующая соперница Ангелины определится во встрече Лорен Дэвис (США) — Лаура Зигемунд (Германия, 12).

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