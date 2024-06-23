Истборн. Калинина уверенно вышла в финал квалификации

Ангелина Калинина выиграла свой первый матч в отборочной сетке турнира WTA в Великобритании
Истборн, Великобритания • 24-29 июня • трава • $922,573
Действующая чемпионка: Мэдисон Кис (США)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Квалификация. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина, 3) — Сара Бет Грэй (Великобритания, WC) 6:1, 6:3
Для победы в стартовом раунде украинке понадобилось 54 минуты. По ходу встречи Калинина дважды подала навылет, допустив три двойные ошибки, реализовала четыре из шести брейк-поинтов и не проиграла ни одного гейма на своей подаче.
Следующая соперница Ангелины определится во встрече Лорен Дэвис (США) — Лаура Зигемунд (Германия, 12).
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