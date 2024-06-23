Валттери Боттас: Работа пока сделана наполовину

В Барселоне Валттери Боттас был близок к выходу в финал квалификации – для попадания в десятку ему не хватило одиннадцати сотых секунд. Тем не менее, гонщик Sauber доволен итогами сессии и рассчитывает заработать в гонке первые в сезоне очки.

Его напарник Гуаньюй Чжоу тоже доволен итогами сессии – он хоть и показал только пятнадцатое время, но впервые в сезоне вышел из первой части квалификации.

Валттери Боттас (12-й): «Приятно видеть обе машины во второй части квалификации. На трассе машина хорошо управлялась и весь уик-энд неплохо смотрится. На этом этапе машина определённо лучше, чем на предыдущих Гран При. Нет сомнений, что новинки, которые команда привезла в Барселону, сыграли свою роль, позволив сделать хоть и небольшой, но конкретный шаг.

Думаю, сегодня мы добились максимально возможного результата, учитывая темп в настоящий момент. До выхода в финала не так и далеко – это обнадёживает.

Полагаю, у нас лучшие шансы заработать очки из всех, что были в этом сезоне, но работа пока сделана лишь наполовину. Завтра предстоит максимально выложиться и конвертировать стартовую позицию в место в первой десятке на финише».

Гуаньюй Чжоу (15-й): «Приятно вернуться во вторую часть квалификации. Хороший результат, но не менее важно, что ко мне вернулась уверенность в машине.

Мы знали, что выйти из второй части будет непросто, поскольку мы уже использовали новый комплект шин в первой сессии, из-за чего пришлось первую попытку проводить на прикатанных шинах, но мы не должны жаловаться на итоговый результат.

В этот уик-энд команда решила сознательно сделать шаг назад и начать всё с чистого листа. Последние несколько гонок получились сложными, поэтому мы пошли на несколько серьёзных изменений, включая замену моего шасси. И сейчас всё стало намного лучше.

Я рад, что мы сделали шаг вперёд, ведь в этот уик-энд вся команда стала быстрее. Мы продолжим много работать, чтобы конвертировать стартовые позиции в хороший результат на финише, хотя прекрасно понимаем, что соперники в первой десятке очень сильны».

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