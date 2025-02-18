Ферстаппен: Я предпочитаю машины предыдущих поколений

Перед вечерней презентацией в Лондоне Макс Ферстаппен признался прессе, что современные машины Формулы 1 не так интересно пилотировать по сравнению с техникой предыдущего поколения.

«Если говорить о пилотировании, то я бы сказал, что ездить на этих машинах – не такое уж большое удовольствие, – заявил четырёхкратный чемпион мира. – Я предпочитаю машины предыдущих поколений, хотя и эта техника способна развивать очень высокие скорости. Но я считаю, что в 2020-2021 гг. машины всё-таки были более манёвренными, и пилотировать было веселее и интереснее.

Приходится приспосабливаться к тому, что у нас есть сейчас, а через год, в 2026-м, мы перейдём на машины нового поколения».

Когда Ферстаппена спросили, что бы он изменил в современной Формуле 1, гонщик Red Bull Racing, не задумываясь, ответил: «Я бы уменьшил число этапов в календаре, гонок стало слишком много. Я понимаю, что в коммерческом плане спорт от этого выигрывает, но я смотрю на этот вопрос исключительно с точки зрения гонщика».

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