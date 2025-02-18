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Футбол

Ни одна команда не хотела покидать турнир. Бенфика – Монако 3:3. Обзор матча

Ни одна команда не хотела покидать турнир. Бенфика – Монако 3:3. Обзор матча

    • На экваторе первого тайма "орлы" вышли вперед и сделали суммарный счет в противостоянии 2:0. Но гости из княжества не растерялись и уже после перерыва совершили камбэк. Впрочем, "славные" все же отыгрались и сделали это дважды до завершения основного времени.

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    • Смотрите обзор ответного матча 1/16 финала Лиги чемпионов

    Лиссабон. Эштадиу да Луж, 60 776 зрителей

    Бенфика – Монако 3:3

    Голы: Актюркоглу, 22, Павлидис, 76 (п), Кокджу, 84 – Минамино, 32, Бен Сегир, 51, Иленикена, 81

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