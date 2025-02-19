Украинский боксер нашел соперника для Усика. Это не Дюбуа и не Паркер

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер Сергей Деревянченко высказался о будущем чемпиона мира Александра Усика.

«Вернется ли Усик в крузервейт? Не знаю. Усик и перешел оттуда в супертяжи, потому что не с кем было боксировать. Он там все выиграл и стал абсолютным чемпионом. Несмотря на то, что в хевивейте Усик также победил Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа, не считаю, что ему есть смысл возвращаться в крузервейт. Это мое мнение.

Завершать ли карьеру, он решит сам. Если Усик уже насытился боксом и не хочет продолжать, то это его право. Если он останется и будет показывать такие бои, как раньше, то это будет очень здорово для бокса в целом и Украины.

Конечно, мне, как зрителю, хотелось бы еще посмотреть его бои. Например, матч-реванш против того же Дюбуа. Первая встреча у них получилась зрелищной. Плюс там есть эта история с ударом ниже пояса. Еще есть Чжан Чжилей и много других интересных супертяжеловесов», – сказал Деревянченко.

Ранее Сергей Деревянченко удивил заявлением по поводу Василия Ломаченко, заявив, что очень хочет увидеть украинца в ринге.

sport.ua