Кристиан Хорнер: Одна из лучших зим для Red Bull

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер позитивно оценивает итоги зимней программы…

Кристиан Хорнер: «Было больно проиграть Кубок конструкторов в прошлом году, но сейчас все ещё более мотивированы. Мы хотим после окончания этого сезона увидеть на базе оба чемпионских кубка.

Что касается команды, я бы сказал, что это была одна из лучших зим, которые я могу вспомнить с точки зрения подготовки к новому сезону. Макс Ферстаппен тоже отлично подготовился, он очень мотивирован перед новым сезоном».

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