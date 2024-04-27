Jaguar останется в Формуле E после 2026 года

Jaguar стал вторым автопроизводителем, официально подтвердившим что останется в Формуле E и после 2026 года, когда чемпионат мира по гонкам на электромобилях перейдёт на машины 4-го поколения, т.е. GEN4. А первыми об этом заявили в Nissan, о чём мы рассказывали месяц назад.

Джеймс Баркли, руководитель команды Jaguar Racing: «Это отличная новость для нашей команды и для Jaguar. Момент для такого заявления выбран как нельзя лучше, ведь только недавно мы отпраздновали свою 100-ю гонку в Формуле E, а в Jaguar происходит обновление, и с 2025 года эта марка намерена стать полностью электрической.

Мы сохраним приверженность Формуле E, когда чемпионат перейдёт на машины 4-го поколения, что наглядно демонстрирует убеждённость руководства Jaguar в высочайшей ценности нашего участия в этой серии, и важно, что это идеально соответствует стратегии развития всей компании».

Мохаммед бен Сулайем, президент FIA: «Мы рады подтвердить, что Jaguar стал вторым автопроизводителем, подтвердившим, что продолжит выступать в Формуле E и после перехода на технику GEN4. Эта компания пришла в Формулу E в 3-м сезоне и с тех пор стала одной из главных опор чемпионата. В последнее время её гонщики регулярно входят в число претендентов на титул, а планы в будущем перейти на выпуск дорожных электромобилей говорят о приверженности к экологически ориентированным решениям».

Jaguar производит силовые установки для Формулы 1, которые, кроме заводской команды, также используют в Envision Racing. В прошлом сезоне на таких машинах третьего поколения (GEN3) было одержано восемь побед – ни один другой производитель не может похвастаться подобной статистикой. Ник Кэссиди в 2023 году стал вице-чемпионом мира, а Envision стала лучшей в командном зачёте.

В этом году Кэссиди выступает уже за Jaguar, а другой гонщик этой команды, Митч Эванс, показал лучшее время на тренировке, которая утром состоялась на легендарной городской трассе в Монако, где сегодня днём пройдёт 8-й этап сезона.

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