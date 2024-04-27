УАФ отозвала Павелко от должности в исполнительном комитете УЕФА

Украинская ассоциация футбола (УАФ) объявила о ротации своих представителей в комитетах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Речь идет о лицах, потерявших свои должности в ассоциации. В частности, об экспрезиденте УАФ Андрее Павелко и его заместителях.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет УАФ.

С должностей УЕФА отозвали следующих представителей. :

Андрея Павелко — с должностей заместителя председателя Комитета юношеского и любительского футбола УЕФА и заместителя председателя Комитета по футзалу и пляжному футболу УЕФА;

Юрия Записоцкого — с должности второго вицеголовы Комитета по лицензированию клубов УЕФА;

Вадима Костюченко — с должности члена Комитета ХэтТрик УЕФА;

Алексея Михайличенко — с должности члена Комитета соревнований национальных сборных УЕФА;

Олега Протасова — с должности члена Комитета футбола УЕФА;

Владимира Генинсона — с должности члена Комитета стадионов и безопасности УЕФА;

Андрия Бондаренко — с должности члена Панели административных экспертов УЕФА.

На вакантные места определены следующие представители:

президент УАФ Андрей Шевченко — должности заместителя председателя Комитета юношеского и любительского футбола УЕФА;

первый вице-президент УАФ Павел Бойчук — должности члена Комитета ХэтТрик УЕФА;

вице-президент УАФ Сергей Ребров — должности члена Комитета соревнований национальных сборных УЕФА;

вицепрезидент УАФ Александр Шевченко — должности второго вицеголовы Комитета по лицензированию клубов УЕФА;

президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко — должности заместителя председателя Комитета по футзалу и пляжному футболу УЕФА;

председатель Комитета профессионального футбола УАФ Олег Лужный — должности члена Комитета футбола УЕФА;

заместитель генерального секретаря УАФ Виталий Данильченко — должности члена Панели административных экспертов УЕФА.

Напомним, что в конце февраля Андрей Павелко вышел на свободу. Функционера отправили в СИЗО на 60 дней 16 июня 2023 года. После этого срок содержания под стражей неоднократно продлевали. Павелко обвинялся в хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственного газона для футбольных полей. Новым президентом УАФ избрали бывшего тренера сборной Украины Андрея. Он заменил на посту Павелко, возглавлявшего УАФ с 2015 по 2024 годы.

champion.com.ua