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Футбол

УАФ отозвала Павелко от должности в исполнительном комитете УЕФА

Украинская ассоциация футбола (УАФ) объявила о ротации своих представителей в комитетах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Речь идет о лицах, потерявших свои должности в ассоциации. В частности, об экспрезиденте УАФ Андрее Павелко и его заместителях.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет УАФ.

С должностей УЕФА отозвали следующих представителей. :

  • Андрея Павелко — с должностей заместителя председателя Комитета юношеского и любительского футбола УЕФА и заместителя председателя Комитета по футзалу и пляжному футболу УЕФА;
  • Юрия Записоцкого — с должности второго вицеголовы Комитета по лицензированию клубов УЕФА;
  • Вадима Костюченко — с должности члена Комитета ХэтТрик УЕФА;
  • Алексея Михайличенко — с должности члена Комитета соревнований национальных сборных УЕФА;
  • Олега Протасова — с должности члена Комитета футбола УЕФА;
  • Владимира Генинсона — с должности члена Комитета стадионов и безопасности УЕФА;
  • Андрия Бондаренко — с должности члена Панели административных экспертов УЕФА.

    • На вакантные места определены следующие представители:

  • президент УАФ Андрей Шевченко — должности заместителя председателя Комитета юношеского и любительского футбола УЕФА;
  • первый вице-президент УАФ Павел Бойчук — должности члена Комитета ХэтТрик УЕФА;
  • вице-президент УАФ Сергей Ребров — должности члена Комитета соревнований национальных сборных УЕФА;
  • вицепрезидент УАФ Александр Шевченко — должности второго вицеголовы Комитета по лицензированию клубов УЕФА;
  • президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко — должности заместителя председателя Комитета по футзалу и пляжному футболу УЕФА;
  • председатель Комитета профессионального футбола УАФ Олег Лужный — должности члена Комитета футбола УЕФА;
  • заместитель генерального секретаря УАФ Виталий Данильченко — должности члена Панели административных экспертов УЕФА.

    • Напомним, что в конце февраля Андрей Павелко вышел на свободу. Функционера отправили в СИЗО на 60 дней 16 июня 2023 года. После этого срок содержания под стражей неоднократно продлевали. Павелко обвинялся в хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственного газона для футбольных полей. Новым президентом УАФ избрали бывшего тренера сборной Украины Андрея. Он заменил на посту Павелко, возглавлявшего УАФ с 2015 по 2024 годы.

    champion.com.ua

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