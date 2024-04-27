Организаторы Ролан Гаррос объявили размер призового фонда, который будет разыгран в 2024 году

В этом сезоне на призовые для теннисистов выделено более 53 млн. евро

Сообщается, что сумма призового фонда в 2024 году составит €53,478,000, что на почти восемь процентов больше, чем в предыдущем сезоне.

Организаторы турнира существенно увеличили призовой фонд для участников квалификации — разница по сравнению с прошлым годом составит 20-27 процентов.

QR3: €41,000 (+20,59%)

QR2: €28,000 (+27,27%)

QR1: €20,000 (+25,00%)

Чемпионы турнира в одиночном разряде получат €2,400,000, а теннисисты, проигравшие в финале, — €1,200,000, что в обоих случаях на 4,35% больше, чем в 2023 году.

Наибольший прирост призовых в одиночном разряде по сравнению с предыдущим сезоном будет у участников второго и третьего раундов — 13.40% и 11,27% соответственно.

Распределение призовых в одиночном разряде:

W: €2,400,000 (+4,35%)

RU: €1,200,000 (+4,35%)

SF: €650,000 (+3,17%)

QF: €415,000 (+3,75%)

R4: €250,000 (+4,17%)

R3: €158,000 (+11,27%)

R2: €110,000 (+13,40%)

R1: €73,000 (+5,80%)

Распределение призовых в парном разряде:

W: €590,000

RU: €295,000

SF: €148,000

QF: €80,000

R3: €43,500 (+1,16%)

R2: €27,500 (+1,85%)

R1: €17,500 (+2,94%)

Распределение призовых в смешанном парном разряде:

W: €122,000

RU: €61,000

SF: €31,000

QF: €17,500

R2: €10,000

R1: €5,000

В этом году матчи квалификации на Ролан Гаррос стартуют 20 мая, а основной турнир начинается 26 мая. Финал в женском одиночном разряде состоится 8 июня, а мужской — 9 июня.

Действующими чемпионами Открытого чемпионата Франции являются Ига Швёнтек и Новак Джокович.

btu.org.ua