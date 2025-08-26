US Open. Жакмо и Сёнмез выиграли дебютные матчи в Нью-Йорке, Мухова победила Уильямс на пути во второй круг

Итоги матчей понедельника в женской сетке Открытого чемпионата США



Нью-Йорк, США • 24 августа – 6 сентября • хард • $35,632,800

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Первый круг

Эльза Жакмо (Франция) – Мари Боузкова (Чехия) 6:4, 6:3

Энн Ли (США) – Ребекка Шрамкова (Словакия) 4:6, 6:2, 6:4

Мирра Андреева (-, 5) – Алиша Паркс (США) 6:0, 6:1

Эльза Жакмо (№91 WTA) во второй раз в карьере обыграла соперницу из топ-50 рейтинга. В этом году француженка была сильнее Магды Линетт в первом круге Уимблдона. Жакмо записала в свой актив первую победу в основной сетке US Open.

Энн Ли впервые с 2020 года выиграла матч в основной сетке на домашнем “мэйджоре”. Напомним, что на предыдущей неделе американка дошла до финала на турнире WTA 250 в Кливленде.

Зейнеп Сёнмез (Турция) – Кэти Волынец (США, Q) 6:3, 6:4

Каролина Мухова (Чехия, 11) – Винус Уильямс (США, WC) 6:3, 2:6, 6:1

Магдалена Френх (Польша, 28) – Талия Гибсон (Австралия, WC) 6:2, 6:2

Пейтон Стёрнс (США) – Дарья Семенистая (Латвия, Q) 7:5, 6:0

Мария Саккари (Греция) – Татьяна Мария (Германия) 6:3, 6:2

Анна Бондар (Венгрия) – Элина Свитолина (Украина, 12) 6:2, 6:4

Зейнеп Сёнмез успешно дебютировала в основной сетке американского “мэйджора”. Предыдущих два сезона турчанка уступала в квалификации соревнований.

Каролина Мухова во второй раз встретилась с Винус Уильямс на US Open и вновь одержала победу. Пять лет назад они играли друг против друга также в первом круге. Напомним, что два предыдущих года чешка доходила в Нью-Йорке до полуфинала.

Мария Саккари впервые с 2022 года вышла во второй круг на US Open и дальше встретится с Анной Бондар.

