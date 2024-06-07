Новак Джокович — об операции на мениске: «Сделаю все возможное, чтобы быть здоровым и вернуться на корт как можно скорее»

Сербский теннисист Новак Джокович в своих социальных сетях подтвердил, что вчера перенес операцию на мениске и уже приступил к восстановлению

«За прошедший день мне пришлось принять несколько сложных решений после повреждения мениска во время последнего матча. Я все еще переживаю все это, но я рад сообщить вам, что операция прошла успешно.

Я очень благодарен команде врачей, которые были рядом со мной, а также за огромную поддержку, которую я получил от своих фанатов. Я сделаю все возможное, чтобы быть здоровым и вернуться на корт как можно скорее.

Моя любовь к этому виду спорта сильна, и желание соревноваться на самом высоком уровне — это то, что меня заставляет двигаться вперед». Idemooo», — написал Джокович в своих социальных сетях.

После того, как стало известно о том, что Новак Джокович принял решение делать операцию, многие специалисты высказали мнение, что сербу придется пропустить Уимблдон, но на Олимпиаде он, вероятнее всего, сможет выступить.

btu.org.ua