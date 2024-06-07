Ботттас: В этот уик-энд особых новостей не будет

В карьере Валттери Боттаса были и более неудачные сезоны, например, в 2013 году, когда он дебютировал в Формуле 1 в составе Williams, первые очки ему удалось заработать только в середине ноября в США. Но тогда он был новичком, а сейчас у финна за спиной опыт 230 Гран При, однако за рулём такой машины, как сейчас у Sauber, и ему не удаётся ничего добиться.

Впрочем, по словам Валттери, команда продолжает заниматься модернизацией C44 и в этот уик-энд опробует новое заднее крыло, которое позволит прибавить на прямых.

Валттери Боттас: «В Монако нам пришлось непросто, и после того уик-энда мы уже лучше понимаем, что у нас было не так с настройками, и как надо было действовать, это однозначно. Но мы по-прежнему сильно уступаем ближайшим соперникам в квалификациях, и это отставание мы пока не отыграли.

Думаю, сложности, которые у нас были в Майами и Монако, связаны с особенностями этих трасс, но здесь, в Монреале, трасса другая, и будем надеяться, что в этот уик-энд нам удастся показать более высокие результаты. Но соперничество носит очень острый характер, и позитивный момент состоит в том, что в гонках наша машина способна на неплохой темп. Главное, постараться подняться на более высокие позиции по итогам квалификации.

В последнее время многие команды достигли существенного прогресса, и, вероятно, на этом фоне мы несколько откатились назад, но в Канаду мы привезли новое заднее крыло, которое должно работать более эффективно. Рассчитываем, что оно позволит прибавить на прямых, где нам до сих пор не хватало скорости, особенно в зонах DRS.

Продолжается работа и над другими новинками, которые мы получим на следующих этапах сезона, так что мы не спим и продолжаем попытки добиться улучшений».

В паддоке поговаривают, что некоторые команды заинтересованы в услугах Боттаса и готовы предложить ему контракт на 2025 год.

Когда Валттери спросили, в какой мере он уверен, что его карьера в Формуле 1 продолжится, он ответил: «У меня оптимистичный настрой, и надеюсь, что останусь в чемпионате. Постепенно элементы пазла встают на свои места, на этой неделе мы узнали ответ на очередной вопрос, так что подвижки начались, и вскоре мне тоже предстоит так или иначе определиться.

Впрочем, решение Alpine не продлевать контракт с Эстебаном Оконом на это не влияет, и дальнейшее развитие событий зависит от других людей и других команд, но ситуация складывается интересная, и следить за ней довольно любопытно. В общем, поживём – увидим, хотя у меня такое ощущение, что в этот уик-энд особых новостей не будет».

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