Чемпион мира бросил вызов Усику. Александра это может заинтересовать

Getty Images/Global Images Ukraine. Джей Опетая

Чемпион мира в крузервейте по версии IBF Джей Опетая заявил, что хотел бы провести бой с абсолютным чемпионом мира в хевивейте Александром Усиком.

«Я хотел бы провести бой с Усиком, я давно наблюдаю за ним. Мне было 17 лет, когда он выиграл золото на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году.

Я всегда был в тени, я всегда был очень близко, и сейчас я начинаю находиться в расцвете сил. Я больше не маленький ребенок. Теперь все это знают. Я на их радаре. Это хорошее ощущение. Усик всегда был на вершине, он всегда был первым, поэтому я бы хотел провести бой с ним», – сказал Опетая.

Этот бой может заинтересовать Александра, ведь он недавно заявил, что может вернуться в тяжелый вес. Александр рассматривает такую возможность для того, чтобы попытаться во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в крузервейте.

sport.ua