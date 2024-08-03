ВИДЕО. Арам Фаниян завоевал титул WBO Global, победив мексиканца

facebook.com/spartaboxfaniianpromotions. Фаниян и Родригес

В киевском Дворце спорта вечером 3 августа состоялся вечер бокса, организованный компанией Sparta Boxing Promotions.

Центральным поединком вечера стал бой между украинцем Арамом Фанияном и мексиканцем Хуаном Антонио Родригесом. Боксеры боролись за титул WBO Global в первом полусреднем весе.

Бой прошел при полной доминации украинца и в конце концов закончился техническим нокаутом в 11 раунде, поскольку врач из-за рассечения не позволил Родригесу продолжать бой.

Фото: facebook.com/spartaboxfaniianpromotions

Бой за титул WBC Global. Первый полусредний вес

Арам Фаниян (Украина) – Хуан Антонио Родригес (Мексика) ТКО 11.

Видеообзор боя:

sport.ua